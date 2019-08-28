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Образование

Выкладывать фото в купальнике разрешается: для учителей разработали правила поведения в соцсетях

Рассказываем, что могут и не могут делать преподаватели и как они должны одеваться в школе

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В правилах сделали послабления относительно дресс-кода учителей

Фото: Артем Устюжанин / Е1.RU

Министерство просвещения и Общероссийский профсоюз работников образования разработали для учителей правила поведения в интернете и соцсетях, сообщают «Известия» со ссылкой на новую редакцию кодекса этики для педагогов. 

Кодекс называется «Примерное положение о нормах профессиональной этики педагогических работников», и в нем впервые говорится о поведении учителей в интернете. В документе указано, что учителям следует воздержаться от публикации «информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей»: порнографических материалов, информации о способах самоубийства, пропаганды употребления алкоголя и наркотиков, использования мата и так далее.

— Публикация фото в купальнике для учителя официально перестанет считаться зазорной, — пишут «Известия».

Проще учителям станет и с дресс-кодом. Согласно предыдущей редакции кодекса, учитель должен «соответствовать общепринятому деловому стилю». Сейчас ему нужно «придерживаться внешнего вида, соответствующего задачам реализуемой образовательной программы». В Минпросвещения не прокомментировали новую версию кодекса.

Скандалы из-за фото учителей в купальниках нередко появляются в СМИ. Год назад педагогическое интернет-сообщество встало на защиту учителя из Омска Виктории, фото которой появилось на сайте модельного агентства plus size. В свободное от работы время женщина ходила на модельные курсы, и снимки в стиле пинап агентство выложило у себя в качестве портфолио. Виктории предложили уволиться из школы. Лишилась работы преподаватель русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова из Барнаула — руководству школы на неё пожаловались из-за фото в купальнике, сделанного после зимнего заплыва. Коллеги Кувшинниковой со всей страны запустили флешмоб «УчителяТожеЛюди» и стали выкладывать фото в купальниках. В апреле ученики гимназии в Екатеринбурге заставили уволиться преподавателя английского за мат в соцсетях.

Может ли учитель выкладывать фото в купальнике на своей странице в социальной сети?

    ТЕКСТ

    ТЕГИ

    соцсети#учителятожелюдифото в купальнике

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      КОММЕНТАРИИ (12)

      Фото пользователя
      28 авг 2019 в 11:26

      Дурью маются... Значит загорать на пляже можно, ходить по пляжу в купальнике можно, фото выложить - нельзя! Настолько высосанная из пальца проблема, что просто смех смешной....

      Фото пользователя
      28 авг 2019 в 11:25

      Марья Ивановна, раздевайтесь! Можно! Устал уже смотреть на ваши фотографии в шубе.

      Qwerty
      28 авг 2019 в 11:26

      Обязательно нужно написать про допустимую длину рукавов !