Выкладывать фото в купальнике разрешается: для учителей разработали правила поведения в соцсетях

Министерство просвещения и Общероссийский профсоюз работников образования разработали для учителей правила поведения в интернете и соцсетях, сообщают «Известия» со ссылкой на новую редакцию кодекса этики для педагогов.

Кодекс называется «Примерное положение о нормах профессиональной этики педагогических работников», и в нем впервые говорится о поведении учителей в интернете. В документе указано, что учителям следует воздержаться от публикации «информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей»: порнографических материалов, информации о способах самоубийства, пропаганды употребления алкоголя и наркотиков, использования мата и так далее.

