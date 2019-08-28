Выкладывать фото в купальнике разрешается: для учителей разработали правила поведения в соцсетях

В правилах сделали послабления относительно дресс-кода учителей
Фото: Артем Устюжанин / Е1.RU
Министерство просвещения и Общероссийский профсоюз работников образования разработали для учителей правила поведения в интернете и соцсетях, сообщают «Известия» со ссылкой на новую редакцию кодекса этики для педагогов.
Кодекс называется «Примерное положение о нормах профессиональной этики педагогических работников», и в нем впервые говорится о поведении учителей в интернете. В документе указано, что учителям следует воздержаться от публикации «информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей»: порнографических материалов, информации о способах самоубийства, пропаганды употребления алкоголя и наркотиков, использования мата и так далее.
— Публикация фото в купальнике для учителя официально перестанет считаться зазорной, — пишут «Известия».
Проще учителям станет и с дресс-кодом. Согласно предыдущей редакции кодекса, учитель должен «соответствовать общепринятому деловому стилю». Сейчас ему нужно «придерживаться внешнего вида, соответствующего задачам реализуемой образовательной программы». В Минпросвещения не прокомментировали новую версию кодекса.
Скандалы из-за фото учителей в купальниках нередко появляются в СМИ. Год назад педагогическое интернет-сообщество встало на защиту учителя из Омска Виктории, фото которой появилось на сайте модельного агентства plus size. В свободное от работы время женщина ходила на модельные курсы, и снимки в стиле пинап агентство выложило у себя в качестве портфолио. Виктории предложили уволиться из школы. Лишилась работы преподаватель русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова из Барнаула — руководству школы на неё пожаловались из-за фото в купальнике, сделанного после зимнего заплыва. Коллеги Кувшинниковой со всей страны запустили флешмоб «УчителяТожеЛюди» и стали выкладывать фото в купальниках. В апреле ученики гимназии в Екатеринбурге заставили уволиться преподавателя английского за мат в соцсетях.