Новосибирский гимнаст вошёл в состав сборной России на чемпионат мира

Новосибирский гимнаст Иван Стретович вошёл в сборную России на предстоящий чемпионат мира — соревнования пройдут с 4 по 13 октября в немецком Штутгарте. На Кубке России призёр Олимпийских игр в Рио стал вторым в многоборье — серебро гарантировало спортсмену путёвку на чемпионат мира.

«Москва не сразу строилась, и в финалах в отельных видах я допустил ошибки, но есть к чему стремиться и есть над чем работать! Хочу поблагодарить за подготовку и работу своего тренера Виталия Николаевича! Самые главные соревнования впереди! Предстоит много работы! Спасибо всем за поддержку! Скоро увидимся в Штутгарте-2019», — сообщил Иван Стретович на личной странице в Instagram.

