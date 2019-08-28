Новосибирский гимнаст вошёл в состав сборной России на чемпионат мира

Сейчас Иван Стретович единственный новосибирец в сборной России по гимнастике
Фото: Федерация спортивной гимнастики России
Новосибирский гимнаст Иван Стретович вошёл в сборную России на предстоящий чемпионат мира — соревнования пройдут с 4 по 13 октября в немецком Штутгарте. На Кубке России призёр Олимпийских игр в Рио стал вторым в многоборье — серебро гарантировало спортсмену путёвку на чемпионат мира.
«Москва не сразу строилась, и в финалах в отельных видах я допустил ошибки, но есть к чему стремиться и есть над чем работать! Хочу поблагодарить за подготовку и работу своего тренера Виталия Николаевича! Самые главные соревнования впереди! Предстоит много работы! Спасибо всем за поддержку! Скоро увидимся в Штутгарте-2019», — сообщил Иван Стретович на личной странице в Instagram.
Чемпионаты мира 2019 года для многих спортсменов будут решающими — от результата на соревнованиях зависит, получат ли они лицензии на Олимпиаду-2020 в Токио. В сентябре в столице Казахстана Нур-Султане пройдёт чемпионат мира по греко-римской борьбе — двукратный олимпийский чемпион Роман Власов сейчас готовится к турниру на сборах. В августе Роман Власов одержал победу на международном турнире в немецком Дортмунде.