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Здоровье

Чиновники, врачи и РПЦ займутся тестированием студентов на склонность к наркомании

Новую методику разработали в МГУ и теперь используют в Сибири

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С 2020 года введут новую методику тестирования, которую разработали в МГУ

Фото: Густаво Зырянов / НГС

За год тестирование на склонность к употреблению наркотиков прошли 89,5 тысяч человек. Но со следующего года методика тестов изменится, а к тестированию привлекут не только Минздрав и Минобразования Новосибирской области, но и представителей РПЦ. 

Дистанционное социально-психологическое тестирование проводится в регионе с 2014 года.

«В 2018–2019 учебном году тестирование прошли 89,5 тысяч человек (53%), что почти на 24 тысячи больше, чем в прошлом году. Увеличилось количество образовательных организаций, проводивших тестирование обучающихся, — охват составил почти 100%», — сообщили сегодня в пресс-службе областного правительства.

Уже с 2020 года тестирование будут проводить по новой методике, которая разработана в Московском государственном университете (МГУ) по госзаказу Государственного антинаркотического комитета. 

«Новая методика имеет более глубокую научную базу, поэтому позволяет выявить повышенную и незначительную вероятность вовлечения в аддиктивное поведение, позволяет улучшить систему воспитательной работы», — добавили в правительстве.

Тестирование на склонность к употреблению наркотиков проводится не только для выявления употребляющих, но и для профилактической работы.

«В соответствии с решением антинаркотической комиссии в Новосибирской области областным минздраву и минобразования с участием представителей РПЦ и врачей-наркологов поручено принять ряд мер для дальнейшего увеличения количества обучающихся, прошедших тестирование, и для усиления информационно-разъяснительной работы», — добавили в правительстве.

В июле стало известно, что для получения прав понадобится сдать анализ на наличие в моче психоактивных веществ или «маркеров алкоголизма» в крови — это касается как новоиспечённых автомобилистов, так и тех, кто оформляет удостоверение по истечении срока действия или возвращает его после лишения. Минздрав России подготовил поправки к приказу № 344н, которые, по замыслу властей, сократят количество наркоманов за рулём, но осложнят жизнь водителям.

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    КОММЕНТАРИИ (10)

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    28 авг 2019 в 11:17

    ну конечно же...куда теперь без РПЦ...влезли во все сферы жизни...так и стараются посадить на свой опиум тех, кто еще не сидит...за молодежью вот, потянулись...

    28 авг 2019 в 11:18

    При чем тут РПЦ? Мы живем в многонациональной среде, разные веры, кто то вообще ни во что не верит.
    Церковь должна быть отделена от государственной власти.

    Фото пользователя
    28 авг 2019 в 11:17

    Хм. Потратили миллионы и что в итоге? Ну выявят он склонность к употреблению или употребляющего а дальше что? Законодательство не регулирует вопрос о наказании, либо ином воздействии на человека предрасположенного к употреблению наркотиков. Факт употребления тоже нужно доказать.