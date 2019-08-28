Чиновники, врачи и РПЦ займутся тестированием студентов на склонность к наркомании

С 2020 года введут новую методику тестирования, которую разработали в МГУ
Фото: Густаво Зырянов / НГС
За год тестирование на склонность к употреблению наркотиков прошли 89,5 тысяч человек. Но со следующего года методика тестов изменится, а к тестированию привлекут не только Минздрав и Минобразования Новосибирской области, но и представителей РПЦ.
Дистанционное социально-психологическое тестирование проводится в регионе с 2014 года.
«В 2018–2019 учебном году тестирование прошли 89,5 тысяч человек (53%), что почти на 24 тысячи больше, чем в прошлом году. Увеличилось количество образовательных организаций, проводивших тестирование обучающихся, — охват составил почти 100%», — сообщили сегодня в пресс-службе областного правительства.
Уже с 2020 года тестирование будут проводить по новой методике, которая разработана в Московском государственном университете (МГУ) по госзаказу Государственного антинаркотического комитета.
«Новая методика имеет более глубокую научную базу, поэтому позволяет выявить повышенную и незначительную вероятность вовлечения в аддиктивное поведение, позволяет улучшить систему воспитательной работы», — добавили в правительстве.
Тестирование на склонность к употреблению наркотиков проводится не только для выявления употребляющих, но и для профилактической работы.
«В соответствии с решением антинаркотической комиссии в Новосибирской области областным минздраву и минобразования с участием представителей РПЦ и врачей-наркологов поручено принять ряд мер для дальнейшего увеличения количества обучающихся, прошедших тестирование, и для усиления информационно-разъяснительной работы», — добавили в правительстве.
В июле стало известно, что для получения прав понадобится сдать анализ на наличие в моче психоактивных веществ или «маркеров алкоголизма» в крови — это касается как новоиспечённых автомобилистов, так и тех, кто оформляет удостоверение по истечении срока действия или возвращает его после лишения. Минздрав России подготовил поправки к приказу