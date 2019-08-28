Чиновники, врачи и РПЦ займутся тестированием студентов на склонность к наркомании

За год тестирование на склонность к употреблению наркотиков прошли 89,5 тысяч человек. Но со следующего года методика тестов изменится, а к тестированию привлекут не только Минздрав и Минобразования Новосибирской области, но и представителей РПЦ.

Дистанционное социально-психологическое тестирование проводится в регионе с 2014 года.

«В 2018–2019 учебном году тестирование прошли 89,5 тысяч человек (53%), что почти на 24 тысячи больше, чем в прошлом году. Увеличилось количество образовательных организаций, проводивших тестирование обучающихся, — охват составил почти 100%», — сообщили сегодня в пресс-службе областного правительства.