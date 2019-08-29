Работа мечты: сибирячка выиграла конкурс и уехала в Турцию спасать черепах

Девушке пришлось уволиться из компании, в которой она проработала кондитером три года, ради исполнения мечты

Кондитер из Новосибирска бросила работу и уехала в Турцию, чтобы спасать новорожденных черепашат. Екатерина Нагаева три года пыталась осуществить свою мечту и в итоге выиграла в конкурсе волонтёров. Она рассказала корреспонденту НГС, как преподаватель вуза прилюдно обозвала её мечту «фигнёй» и зачем девушка поехала собирать черепашек на пляжи Турции.

«Для меня просто увидеть черепашку, увидеть этот момент рождения, подержать её в руках — для меня это что-то настолько трогательное, настолько необычное. Когда ещё в жизни вам выпадет такой шанс? Я раньше думала, что, возможно, спасение черепах — это какая-то глупость. Люди занимаются более глобальными проектами: люди спасают других людей, придумывают лекарства от рака, бороздят просторы космоса», — рассказала корреспонденту НГС Екатерина Нагаева.



Сомнения у девушки возникли после слов преподавателя, которая при однокурсниках назвала её мечту спасать черепах «фигнёй».

«С её стороны это был удар ножом в спину, потому что всё, о чем ты мечтаешь, человек ставит ни во что. И плюнуть в душу и сказать, что всё, что ты хочешь, — это фигня, очень жестоко. Но потом я поняла, что каждый человек должен заниматься тем, что ему по душе, и тем, что ему по силам», — объяснила сибирячка.

Она три года пыталась попасть в программу организации Third Eye Association of Mediterranean, которая спасает черепашат на берегу пляжа Kazanli Sahili в Турции. Здесь обитают два вида краснокнижных морских черепах.

Видео: Екатерина Нагаева

«Я подавалась несколько раз, но так как большая конкуренция по России — потому что это международный проект, и, как правило, с одной страны выбирают только одного кандидата, —поэтому очень сложно попасть было», — добавила Нагаева.

В итоге ей удалось попасть в программу. Два месяца она должна будет помогать черепашатам. При этом организация оплатила переезд, проживание, питание и выдаёт карманные деньги — 3 евро в день. Девушке ради проекта пришлось уйти с работы.



«Жалко было прощаться с коллективом, но когда стоял выбор, работа или проект, я, конечно же, выбрала второе, потому что такая возможность в жизни выпадает не каждый день, а душа требует перемен. Поэтому или сейчас, или никогда. <…> Я не представляла, что будет так сложно. Работа в основном ночью, смена начинается, допустим, в десять вечера — и до пяти утра», — объяснила Нагаева.



Очень часто черепашата погибают в оставленных рыболовных сетях и кучах пластикового мусора Фото: Екатерина Нагаева

Девушка с ещё семью волонтёрами собирает на пляже черепашат в коробки и потом отпускает в море.

«Они ориентируются на свет, и по природе, когда вылупляются в ночное время, они должны сразу ползти к морю. Но из-за того, что это город, его огни дезориентируют черепах, и они начинают просто теряться в пространстве — не могут найти путь к морю. Ползут в другую сторону. <…> Их нельзя просто выпустить в воду. Нужно отпустить на расстоянии примерно пять метров до воды. Они должны привыкнуть к ощущениям вхождения в море, должны окрепнуть мышцы», — рассказала волонтёр.

Один человек из группы заходит в море со специальными фонарями и направляет луч света прямо на черепашек, показывая дорогу.



«Статистика такая: из тысячи черепашат выживает только одна. И наша задача в том, чтобы поднять эту статистику хотя бы на один процент. В принципе почему мы их защищаем — всему виной человек. Здесь несколько факторов. Это и городские огни, которые просто дезориентируют черепах, лодки, бродячие собаки, мотобайки, которые катаются почему-то по пляжу. И самое главное — пластик», — объяснила девушка.

