Утро не задалось: новосибирцы встали в длинную пробку на Большевистской

Пробка собралась из-за нескольких ДТП
Фото: 2Gis
Утром 28 августа на улице Большевистской в Октябрьском и Первомайском районах Новосибирска водители встали в пробку из-за нескольких аварий.
По наблюдениям корреспондента НГС, пробка начала собираться около 9:00 из-за тройного ДТП в крайнем левом ряду Большевистской при движении в сторону центра города. Авария случилась на мосту через реку Иня.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», затор растянулся почти на 4 километра, а скорость машин в потоке упала до 10 км/ч.
26 августа на перекрёстке улиц Ватутина и Немировича-Данченко в Кировском районе Новосибирска перестал работать светофор — из-за этого собралась глухая пробка от «МЕГИ».