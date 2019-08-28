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Дороги и транспорт

Утро не задалось: новосибирцы встали в длинную пробку на Большевистской

Затор растянулся почти на 4 километра

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Пробка собралась из-за нескольких ДТП

Фото: 2Gis

Утром 28 августа на улице Большевистской в Октябрьском и Первомайском районах Новосибирска водители встали в пробку из-за нескольких аварий.

По наблюдениям корреспондента НГС, пробка начала собираться около 9:00 из-за тройного ДТП в крайнем левом ряду Большевистской при движении в сторону центра города. Авария случилась на мосту через реку Иня.

Скорость машин в заторе упала до 10 км/ч

Скорость машин в заторе упала до 10 км/ч

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», затор растянулся почти на 4 километра, а скорость машин в потоке упала до 10 км/ч.

26 августа на перекрёстке улиц Ватутина и Немировича-Данченко в Кировском районе Новосибирска перестал работать светофор — из-за этого собралась глухая пробка от «МЕГИ».

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    КОММЕНТАРИИ (2)

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    28 авг 2019 в 10:07

    Типичное утро ведроводитедей.

    28 авг 2019 в 10:03

    Нормальное утро, как всегда там. Скоро школа, вот веселье начнется)))