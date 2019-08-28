Два пешехода пострадали за вечер на дорогах Новосибирска

Вечером 27 августа в Новосибирске с разницей в 10 минут сбили двух пешеходов — ДТП случились в Кировском и Дзержинском районах города.

По информации Госавтоинспекции, первая авария случилась на улице Авиастроителей в 21:10.



«Водитель, управляя автомобилем «Урал-5557», следовал по улице Авиастроителей со стороны улицы Новая Заря в сторону Учительской. Напротив дома № 17 на Авиастроителей он совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля на зеленый сигнал светофора», — рассказала корреспонденту НГС старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД по Новосибирску Анна Варновская.