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Дороги и транспорт

Два пешехода пострадали за вечер на дорогах Новосибирска

ДТП случились на улицах Зорге и Авиастроителей

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«Урал» сбил девушку, которая переходила дорогу на зелёный свет

Фото: Анна Варновская

Вечером 27 августа в Новосибирске с разницей в 10 минут сбили двух пешеходов — ДТП случились в Кировском и Дзержинском районах города.

По информации Госавтоинспекции, первая авария случилась на улице Авиастроителей в 21:10.

«Водитель, управляя автомобилем «Урал-5557», следовал по улице Авиастроителей со стороны улицы Новая Заря в сторону Учительской. Напротив дома № 17 на Авиастроителей он совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля на зеленый сигнал светофора», — рассказала корреспонденту НГС старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД по Новосибирску Анна Варновская.

В аварии пострадала 16-летняя девушка. Врачи диагностировали у неё сотрясение головного мозга, ушибленные раны головы и ушибы плеча, пострадавшая была госпитализирована.

Второе ДТП с пострадавшим пешеходом случилось в 21:00 в Кировском районе города.

«Водитель на «Ниссане» следовал по улице Зорге <…> в сторону улицы Громова. Напротив дома № 105 на улице Зорге он совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля в зоне нерегулируемого пешеходного перехода», — рассказала Анна Варновская.

Врачи диагностировали у пострадавшего перелом берцовой кости

Врачи диагностировали у пострадавшего перелом берцовой кости

По её словам, в ДТП пострадал 48-летний мужчина. По предварительному диагнозу, он получил перелом верхней трети большой берцовой кости и был госпитализирован.

«Обращаем внимание, что заканчивается летний оздоровительный сезон, и дети возвращаются в город. В связи с этим просьба к водителям быть внимательными и осторожными и соблюдать ПДД», — рассказала корреспонденту НГС старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД по Новосибирску Анна Варновская.

Накануне в Первомайском районе Новосибирска случилось смертельное ДТП: водитель мопеда погиб в столкновении с грузовиком.

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    Babrak
    28 авг 2019 в 09:21

    "По информации Госавтоинспекции, первая авария случилась на улице Авиастроителей в 21:10."
    "Второе ДТП с пострадавшим пешеходом случилось в 21:00 в Кировском районе города."
    А в этот время часы в Госавтоинспекции шли в обратном направлении - поломались, бывает.

    28 авг 2019 в 09:15

    Как можно не заметить здоровенный и оранжевый автокран Урал? Понимаю что шла на свой зеленый но по сторонам то смотреть тоже надо. Девушке в любом случае очень повезло...

    Фото пользователя
    28 авг 2019 в 09:08

    Надо мной машынки праижжають ни притармажывая, када я бухой палзу па пириходу...