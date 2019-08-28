Два пешехода пострадали за вечер на дорогах Новосибирска

«Урал» сбил девушку, которая переходила дорогу на зелёный свет
Фото: Анна Варновская
Вечером 27 августа в Новосибирске с разницей в 10 минут сбили двух пешеходов — ДТП случились в Кировском и Дзержинском районах города.
По информации Госавтоинспекции, первая авария случилась на улице Авиастроителей в 21:10.
«Водитель, управляя автомобилем «Урал-5557», следовал по улице Авиастроителей со стороны улицы Новая Заря в сторону Учительской. Напротив дома № 17 на Авиастроителей он совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля на зеленый сигнал светофора», — рассказала корреспонденту НГС старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД по Новосибирску Анна Варновская.
В аварии пострадала 16-летняя девушка. Врачи диагностировали у неё сотрясение головного мозга, ушибленные раны головы и ушибы плеча, пострадавшая была госпитализирована.
Второе ДТП с пострадавшим пешеходом случилось в 21:00 в Кировском районе города.
«Водитель на «Ниссане» следовал по улице Зорге <…> в сторону улицы Громова. Напротив дома № 105 на улице Зорге он совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля в зоне нерегулируемого пешеходного перехода», — рассказала Анна Варновская.
По её словам, в ДТП пострадал 48-летний мужчина. По предварительному диагнозу, он получил перелом верхней трети большой берцовой кости и был госпитализирован.
«Обращаем внимание, что заканчивается летний оздоровительный сезон, и дети возвращаются в город. В связи с этим просьба к водителям быть внимательными и осторожными и соблюдать ПДД», — рассказала корреспонденту НГС старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД по Новосибирску Анна Варновская.
Накануне в Первомайском районе Новосибирска случилось смертельное ДТП: водитель мопеда погиб в столкновении с грузовиком.