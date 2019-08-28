Средняя зарплата новосибирцев перевалила за 37 тысяч

Аналитики Новосибирскстата подсчитали размер средних зарплат в Сибирском федеральном округе за первые шесть месяцев 2019 года и зафиксировали рост.

«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (включая налоги и другие удержания в соответствии с законодательством Российской Федерации) в Сибирском федеральном округе в январе — июне 2019 года составила 40 008 рублей», — говорится в сообщении Новосибирскстата.

По данным за январь — май этот показатель составлял 39 368 рублей.