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Экономика

Средняя зарплата новосибирцев перевалила за 37 тысяч

За полгода горожане стали зарабатывать на 576 рублей больше

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Средняя зарплата в Новосибирске составила 37 тысяч 173 рубля

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Аналитики Новосибирскстата подсчитали размер средних зарплат в Сибирском федеральном округе за первые шесть месяцев 2019 года и зафиксировали рост.

«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (включая налоги и другие удержания в соответствии с законодательством Российской Федерации) в Сибирском федеральном округе в январе — июне 2019 года составила 40 008 рублей», — говорится в сообщении Новосибирскстата.

По данным за январь — май этот показатель составлял 39 368 рублей.

При этом рост зарплат в Новосибирской области за указанный период составил 597 рублей.

За шесть месяцев размер зарплат в области составил 37 тысяч 173 рубля|: по информации за первые пять месяцев, новосибирцы получали 36 тысяч 576 рублей.

А в прошлом месяце аналитики Новосибирскстата сообщали о том, что в Новосибирской области выросли долги по зарплате — в сумме они перевалили за 67 миллионов рублей.

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    КОММЕНТАРИИ (4)

    Василий
    28 авг 2019 в 08:33

    Прекрасная зарплата и прекрасная жизнь, на всё хватает даже ещё остаётся! Не то что в 90-ые. И за всё это спасибо Путину и Единой России!

    Qwerty
    28 авг 2019 в 08:32

    В новосибирскстате люди сидят из другой реальности похоже. Нет повышения и не будет пока Путин у власти.

    28 авг 2019 в 08:33

    это ложь, доходы близятся к 0