Средняя зарплата новосибирцев перевалила за 37 тысяч

Средняя зарплата в Новосибирске составила 37 тысяч 173 рубля
Фото: Ольга Бурлакова / НГС
Аналитики Новосибирскстата подсчитали размер средних зарплат в Сибирском федеральном округе за первые шесть месяцев 2019 года и зафиксировали рост.
«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (включая налоги и другие удержания в соответствии с законодательством Российской Федерации) в Сибирском федеральном округе в январе — июне 2019 года составила 40 008 рублей», — говорится в сообщении Новосибирскстата.
По данным за январь — май этот показатель составлял 39 368 рублей.
При этом рост зарплат в Новосибирской области за указанный период составил 597 рублей.
За шесть месяцев размер зарплат в области составил 37 тысяч 173 рубля|: по информации за первые пять месяцев, новосибирцы получали 36 тысяч 576 рублей.
А в прошлом месяце аналитики Новосибирскстата сообщали о том, что в Новосибирской области выросли долги по зарплате — в сумме они перевалили за 67 миллионов рублей.