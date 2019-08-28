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Фура столкнулась с легковушкой в Центральном районе

От удара у седана смяло левый бок

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 У Lada Granta сильно поврежден левый бок

Фото: АСТ-54

Вечером 27 августа в Центральном районе Новосибирска, на пересечении Ипподромской магистрали и улицы Военной, столкнулись грузовик Man и седан Lada Granta. От удара у «Лады» помялся бок. 

«Фура на красный [сигнал светофора] пролетела, все живы-здоровы, [водитель фуры] вину не отрицает. Говорит: "Я на 60 тонн груженый, не смог затормозить". Ребятам из "Гранты" сильно повезло. [Водитель фуры] ехал, разогнался, тормозить начал, а [на дороге] скользко, начал сигналить, фарами моргать, все затормозили, а этот на "Гранте" или не увидел, или не услышал», — рассказал очевидец аварии Александр Кононов. 

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    Фокс
    28 авг 2019 в 01:10

    Скорость он не смог сбросить не из-за скользкой дороги, а из-за того что не умеет управлять 60ю тоннами, нарушил скоростной режим для грузового автомобиля да ещё и во время дождя.