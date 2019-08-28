Фура столкнулась с легковушкой в Центральном районе

У Lada Granta сильно поврежден левый бок
Фото: АСТ-54
Вечером 27 августа в Центральном районе Новосибирска, на пересечении Ипподромской магистрали и улицы Военной, столкнулись грузовик Man и седан Lada Granta. От удара у «Лады» помялся бок.
«Фура на красный [сигнал светофора] пролетела, все живы-здоровы, [водитель фуры] вину не отрицает. Говорит: "Я на 60 тонн груженый, не смог затормозить". Ребятам из "Гранты" сильно повезло. [Водитель фуры] ехал, разогнался, тормозить начал, а [на дороге] скользко, начал сигналить, фарами моргать, все затормозили, а этот на "Гранте" или не увидел, или не услышал», — рассказал очевидец аварии Александр Кононов.
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В апреле Новосибирская область попала в число регионов с самыми безопасными дорогами. Согласно открытой статистике ГИБДД, в 2018 году в Новосибирской области случилось 2529 аварий. Кроме того, из официальной статистики известно, что в Новосибирской области за прошлый год на дорогах погибли 300 человек и пострадал 3181. По сравнению с 2017 годом аварий стало меньше, а погибших — больше.