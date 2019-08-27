СК возбудил новое дело против Абызова

В отношении Абызова возбуждено новое уголовное дело по статье 289 УК РФ
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В отношении бывшего министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова возбуждено новое уголовное дело о незаконном предпринимательстве — об этом сообщает «Интерфакс».
По версии следствия, бывший чиновник обошел нарушение запрета, наложенного на него как члена правительства РФ, и в 2018 году лично и через доверенных лиц вел предпринимательскую деятельность.
Как рассказал «Интерфаксу» адвокат Абызова Александр Аснис, новое дело не имеет отношения к предыдущему и не отягчает обвинение, предъявленное ранее.
«По мнению Михаила Абызова и его защиты, возбуждение данного уголовного дела свидетельствует о том, что следствие за пять месяцев расследования основного дела так и не смогло собрать достаточные доказательства, подтверждающие обвинение. Кроме того, новое дело возбуждено именно в тот момент, когда суды стали массово отказывать следствию в наложении ареста на имущество, якобы принадлежащее Абызову», — сказал Аснис.
Сейчас Михаил Абызов находится под арестом по обвинению в мошенничестве и создании преступного сообщества.