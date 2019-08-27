СК возбудил новое дело против Абызова

В отношении бывшего министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова возбуждено новое уголовное дело о незаконном предпринимательстве — об этом сообщает «Интерфакс».

По версии следствия, бывший чиновник обошел нарушение запрета, наложенного на него как члена правительства РФ, и в 2018 году лично и через доверенных лиц вел предпринимательскую деятельность.

Как рассказал «Интерфаксу» адвокат Абызова Александр Аснис, новое дело не имеет отношения к предыдущему и не отягчает обвинение, предъявленное ранее.

