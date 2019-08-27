Темы

СЕЙЧАС +15°С
Пробки 0/10
usd 66.26
eur 73.61

Все новости

Все новости
Бизнес

СК возбудил новое дело против Абызова

Бывшего чиновника обвинили в незаконном участии в предпринимательской деятельности

Поделиться

943
12 Обсудить

В отношении Абызова возбуждено новое уголовное дело по статье 289 УК РФ

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В отношении бывшего министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова возбуждено новое уголовное дело о незаконном предпринимательстве — об этом сообщает «Интерфакс».

По версии следствия, бывший чиновник обошел нарушение запрета, наложенного на него как члена правительства РФ, и в 2018 году лично и через доверенных лиц вел предпринимательскую деятельность.

Как рассказал «Интерфаксу» адвокат Абызова Александр Аснис, новое дело не имеет отношения к предыдущему и не отягчает обвинение, предъявленное ранее. 

«По мнению Михаила Абызова и его защиты, возбуждение данного уголовного дела свидетельствует о том, что следствие за пять месяцев расследования основного дела так и не смогло собрать достаточные доказательства, подтверждающие обвинение. Кроме того, новое дело возбуждено именно в тот момент, когда суды стали массово отказывать следствию в наложении ареста на имущество, якобы принадлежащее Абызову», — сказал Аснис.

Сейчас Михаил Абызов находится под арестом по обвинению в мошенничестве и создании преступного сообщества.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

незаконное предпринимательствоск

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (12)

    Фото пользователя
    27 авг 2019 в 23:47

    Чистейшей души человек. Странно, что про волшебную водичку его предшественника ещё не вспоминают.

    я не робот
    27 авг 2019 в 23:58

    где ваш вой про паказуху!!!!11?

    Петя
    27 авг 2019 в 23:51

    Мы все помним, как СК возбуждался ранее:

    - Дело о подстреленном школьнике - ЗАМЯТО
    - Дело о массовом избиении в Барабинске - ЗАМЯТО
    - Дело об избиении студента Водного на видео - ЗАМЯТО
    - Дело о погибшем школьнике от халатности в ж/м Просторном - ЗАМЯТО

    Так что за гр.Абызова можно и не волноваться. Может при создании комитета так было задумано использовать его лишь как БУКУ для запугивания непослушных детей?