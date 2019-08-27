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Новосибирцев восхитило малиновое небо над городом

Жители города завалили соцсети красивыми фотографиями

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Фотографию розового неба прислал в редакцию читатель НГС

Фото: читатель НГС

Вечером во вторник, 27 августа, над Новосибирском нависли грозовые облака, а небо окрасилось в розовый цвет. Жители города выложили в соцсети десятки фотографий красочного неба.

Многие публикации горожане сопровождают хештегом #безфильтров, а также называют небо «восхитительным», «ванильным» и «нереальным».

Если вы сняли красивое фото и видео заката, присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.

В конце июля на Новосибирск опустился красивый закат: небо меняло цвет от оранжевого к бледно-бордовому. Жители города выложили в соцсети десятки фотографий красочного неба.

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    КОММЕНТАРИИ (4)

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    27 авг 2019 в 21:18

    Это каким бездельником надо быть, чтоб слать свои фотки на НГС?

    Фото пользователя
    27 авг 2019 в 21:16

    Меня что то не восхитило,обычное явление. Аа хотя я не новосибирец ну и слава богу.

    Из деревни
    27 авг 2019 в 21:15

    Слуги сатаны идут забрать души слуг народа.