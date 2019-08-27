Новосибирцев восхитило малиновое небо над городом

Вечером во вторник, 27 августа, над Новосибирском нависли грозовые облака, а небо окрасилось в розовый цвет. Жители города выложили в соцсети десятки фотографий красочного неба.



Многие публикации горожане сопровождают хештегом #безфильтров, а также называют небо «восхитительным», «ванильным» и «нереальным».

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