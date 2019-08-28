«Однёшка» вместо диплома: аналитики сравнили стоимость обучения в вузах с ценами на жильё

Диплом МГУ обойдётся студенту в стоимость средней «однёшки» в Новосибирске, подсчитали аналитики портала N1.RU.



По данным сайта приёмной комиссии вуза, средняя стоимость года обучения на большинстве факультетов МГУ стоит порядка 400 тысяч рублей в год. 6 лет учёбы таким образом обойдутся студентам и их родителям не меньше 2,4 миллиона рублей — или стоимости средней однокомнатной квартиры в Новосибирске.



НГУ дешевле в 2–2,5 раза: один из самых дорогих факультетов вуза — естественных наук — за весь период обучения возьмёт около миллиона рублей. Этого хватит на небольшую студию в спальном районе.

