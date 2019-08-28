«Однёшка» вместо диплома: аналитики сравнили стоимость обучения в вузах с ценами на жильё

Один из самых популярных среди российских студентов вузов обойдётся в стоимость приличной «однёшки» в Новосибирске
Фото: msu.ru
Диплом МГУ обойдётся студенту в стоимость средней «однёшки» в Новосибирске, подсчитали аналитики портала N1.RU.
По данным сайта приёмной комиссии вуза, средняя стоимость года обучения на большинстве факультетов МГУ стоит порядка 400 тысяч рублей в год. 6 лет учёбы таким образом обойдутся студентам и их родителям не меньше 2,4 миллиона рублей — или стоимости средней однокомнатной квартиры в Новосибирске.
НГУ дешевле в 2–2,5 раза: один из самых дорогих факультетов вуза — естественных наук — за весь период обучения возьмёт около миллиона рублей. Этого хватит на небольшую студию в спальном районе.
За 1,5 миллиона рублей можно получить образование в Шанхайском университете: здесь стоимость обучения бакалавров в год составляет 234–351 тысячу рублей в зависимости от направления, магистратура будет стоить от 234 до 800 тысяч рублей.
Один из самых известных университетов мира — Гарвард — будет стоить 45 тысяч долларов в год или 300 тысяч долларов за весь период обучения до степени мастера. За эту сумму — это порядка 18 миллиона рублей — можно купить элитную квартиру в Новосибирске: например, новую «трёшку» в ЖК «Жуковка» или Rich House.
В разгаре приёмной комиссии НГС готовил обзор самых дорогих и самых доступных специальностей новосибирских вузов.