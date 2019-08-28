11 тысяч от президента: как получить «путинское» пособие, а кому из родителей оно только помешает?

«Президентские» пособия будут получать семьи с детьми до трех лет. Но не все

С января 2020 года вступает в силу закон, о котором родители мечтали почти 20 лет: если сейчас за ребенка с полутора до трех лет семьи получают аж по 50 рублей в месяц, то со следующего года будут по 10 тысяч рублей и больше. Но вместе с радостью новое пособие вызывает у родителей вопросы: кто имеет право на выплату, какие документы нужны и куда их нести?

Мы изучили закон о «президентских» пособиях и разобрались, как получить новую выплату на ребенка.

Что такое «путинские» пособия и кто может их получить?



Выплата появилась в январе 2018 года, тогда на нее претендовали семьи, где родился первый или второй ребенок, а уровень дохода был не больше полутора прожиточных минимумов на человека. В августе 2019-го после распоряжения президента в эту норму приняли поправки: «возраст» пособия увеличили — до трех лет ребенка. А вместе с ним подняли порог доходов: на президентские пособия теперь претендуют семьи, где меньше двух прожиточных минимумов на душу.

Эти изменения начнут работать с 1 января следующего года. Оформить пособие может один из родителей (в случае развода — тот, с кем остался ребенок) или усыновителей. При этом учитывается материальное положение, а не социальный статус семьи: студенты, безработные, матери-одиночки и признанные малоимущими семьи претендуют на выплату на общих основаниях.

Пособие на первенца платит государство. Выплаты на второго ребенка пойдут из средств материнского капитала, поэтому если вы его хотите сохранить — пособие оформлять не стоит.

Какие документы нужны, чтобы получить «путинское» пособие?



Первое — это заявление. Написать его можно в любое время, пока есть право на выплату: сейчас — пока ребенку не исполнится 1,5 года, с 2020 года — пока не исполнится три года. Если оформите документы в первые шесть месяцев, то получите всё, что накапает со дня рождения крохи до текущего времени. Если возьметесь за пособие через полгода или позже — ждите выплаты только со дня обращения. Заявление можно подать через МФЦ или напрямую в ведомство, которое будет назначать пособие. Если оформляете на первого ребенка, обращаться нужно в соцзащиту, на второго — в Пенсионный фонд по месту жительства.

К заявлению приложите:

свой паспорт; свидетельство о рождении или усыновлении ребенка; документы, подтверждающие, что ребенок и заявитель являются гражданами РФ; если мать ребенка умерла или лишена родительских прав — документы, которые это подтверждают; если родители разведены — свидетельство о расторжении брака; сведения о доходах каждого члена семьи (заработная плата, стипендии, пенсии, пособие по безработице, иные выплаты); справку из военкомата, если кто-то из родителей служит; реквизиты банковского счета.



Пособие оформляется на год, потом все документы придется собирать заново.

Сколько мы должны зарабатывать, чтобы получать «путинское» пособие?

Сумма зависит от прожиточного минимума, а он разный по всей стране: например, на Чукотке это 22 тысячи рублей, а если вы живете в Белгороде — завидуйте Чукотке, потому что прожиточный минимум в Белгороде еле дотягивает до девяти тысяч рублей. В Новосибирской области прожиточный минимум для трудоспособного гражданина — 11 615 рублей. А вот размер выплаты будет равен прожиточному минимуму ребенка, он чуть меньше — 11 358 рублей, по данным Пенсионного фонда РФ. Формула расчета «путинского» пособия одна на всю страну: берете доходы родителей за последний год (включаете не только зарплату, но и пособия, пенсии, алименты, больничные, стипендии и прочее), делите на 12, а полученную цифру — на количество членов семьи, включая ребенка, за которого хотите получать «путинскую» выплату. Если итоговая сумма меньше 1,5-кратного прожиточного минимума — пособие ваше. В 2020 году нужно будет уложиться не в полтора, а в два прожиточных минимума.

Сейчас за ребенка от 1,5 до трех лет семьи получают по 50 рублей в месяц Фото: Александр Ощепков / NGS.RU

Посчитаем на примере: в семье Петровых есть дочь; папа Коля получает 30 тысяч рублей в месяц, а мама Юля — 25 тысяч. Их общий годовой доход на троих — 660 тысяч рублей, а в месяц на каждого члена семьи приходится 18 333 рубля. Это больше, чем полтора прожиточных минимума (примерно 16 тысяч рублей), поэтому пособие Петровым не положено.

Но с нового года в семье Петровых всё поменяется: для пособия нужно меньше двух прожиточных минимумов на человека (это около 22 тысяч), а у Петровых доход — 18 333 рубля. Поэтому с января Петровы могут получать пособие, которое будет равно прожиточному минимуму на ребенка.

Когда должен родиться ребенок, чтобы стать обладателем «путинского» пособия?

Претенденты — дети, рожденные в январе 2018 года и позже. На детей, рожденных раньше, пособие не распространяется.

Если родители не работают и на учете в службе занятости не состоят, как подтвердить доходы?

Покажите трудовую книжку: если в ней нет записей за последний год, это подтвердит, что доходов у вас не было. Если вы получали какие-либо пенсии, пособия или стипендии — данные о них можно получить в соцзащите.

