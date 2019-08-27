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В Новосибирске открылась новая сеть автомоек самообслуживания

На новых мойках можно помыть автомобиль по цене от 5 до 30 рублей за минуту

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Мойка на Родниках

Фото: Дмитрий Косенко / НГС

В Новосибирске открылись две новые автомойки под названием «Мой сам. Чистая Сибирь», где водители самостоятельно моют свои машины. В последние месяцы в городе настоящий бум подобных моечных комплексов — в начале лета появились сеть Iself.sib и комплекс «Эконом». НГС уже тестировал все основные новосибирские мойки самообслуживания

За паузу тоже надо платить

За паузу тоже надо платить

Первая точка «Мой сам» заработала на «Родниках» на пересечении Мясниковой и Курчатова. Комплекс включает в себя 5 боксов, он оформлен в красных тонах. Работает только один пистолет, отдельный пистолет для густой пены не задействован. Стоимость — от 5 до 30 рублей в минуту в зависимости от выбранной программы. «30 рублей — активная химия, ополаскивание горячей или холодной водой дешевле», — поясняет администратор автомойки. 

Мойка у Димитровского моста

Мойка у Димитровского моста

Аналогичный комплекс, только в синих тонах, открылся возле Димитровского моста на площадке перед бывшим «Домоцентром». Цены здесь такие же, второй пистолет отсутствует, можно воспользоваться пылесосом. 

Оплата на обоих комплексах монетами или купюрами, безналичный расчет не предусмотрен. 

По данным 2ГИС, в категории «Мойка самообслуживания» сейчас представлены 50 организаций. Сюда входят и современные автоматизированные комплексы с безналичным расчетом, и старые гаражи, куда водителей пускают помыться. 

Интересуетесь машинами и всем, что с ними связано? Почитайте, как в Новосибирск завезли свежие Toyota Camry с пробегом в такси и по бросовым ценам.

Внимание, рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.

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    КОММЕНТАРИИ (10)

    27 авг 2019 в 20:34

    Сейчас бы помыть автомобиль за 30 рублей минута, самому подергать палку, облиться, обматериться и поехать дальше, когда вокруг тьма желающих это сделать за 150 рублей 5 минут.

    Фото пользователя
    27 авг 2019 в 20:51

    НГС превратился в рекламу частного бизнеса ..

    Фото пользователя
    27 авг 2019 в 20:49

    А мене тиресна - "октивная химия" куды сливаица? Ф конолезацыю? На притприятиях зоприщино сливать еткии химикаты и гарючии жыткасти, их утилизиравають атдельна.