В Новосибирске открылась новая сеть автомоек самообслуживания

В Новосибирске открылись две новые автомойки под названием «Мой сам. Чистая Сибирь», где водители самостоятельно моют свои машины. В последние месяцы в городе настоящий бум подобных моечных комплексов — в начале лета появились сеть Iself.sib и комплекс «Эконом». НГС уже тестировал все основные новосибирские мойки самообслуживания .

За паузу тоже надо платить

Первая точка «Мой сам» заработала на «Родниках» на пересечении Мясниковой и Курчатова. Комплекс включает в себя 5 боксов, он оформлен в красных тонах. Работает только один пистолет, отдельный пистолет для густой пены не задействован. Стоимость — от 5 до 30 рублей в минуту в зависимости от выбранной программы. «30 рублей — активная химия, ополаскивание горячей или холодной водой дешевле», — поясняет администратор автомойки.

Аналогичный комплекс, только в синих тонах, открылся возле Димитровского моста на площадке перед бывшим «Домоцентром». Цены здесь такие же, второй пистолет отсутствует, можно воспользоваться пылесосом.

Оплата на обоих комплексах монетами или купюрами, безналичный расчет не предусмотрен.

По данным 2ГИС, в категории «Мойка самообслуживания» сейчас представлены 50 организаций. Сюда входят и современные автоматизированные комплексы с безналичным расчетом, и старые гаражи, куда водителей пускают помыться.

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