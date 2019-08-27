Машина сбила 15-летнего подростка на велосипеде и дважды сломала ему ногу

Сегодня, 27 августа, во дворе дома в Октябрьском районе Новосибирска седан сбил подростка на велосипеде.

«Водитель 1983 года рождения двигался по дворовой территории со стороны дома 18/1 по улице Ключ-Камышенское плато в сторону улицы Взлётная <...> Совершил наезд на велосипедиста. Мальчик 2004 года рождения, доставлен в больницу», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

Он добавил, что у подростка перелом правой ноги в двух местах, а информацию о ДТП сотрудникам ГИБДД сообщили в больнице. Водитель с места аварии не скрывался.