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Машина сбила 15-летнего подростка на велосипеде и дважды сломала ему ногу

Ребёнка увезли в больницу

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ДТП случилось во дворе дома на Ключ-Камышенском плато, 18/1

Фото: Владислав Савченков

Сегодня, 27 августа, во дворе дома в Октябрьском районе Новосибирска седан сбил подростка на велосипеде.

«Водитель 1983 года рождения двигался по дворовой территории со стороны дома 18/1 по улице Ключ-Камышенское плато в сторону улицы Взлётная <...> Совершил наезд на велосипедиста. Мальчик 2004 года рождения, доставлен в больницу», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

Он добавил, что у подростка перелом правой ноги в двух местах, а информацию о ДТП сотрудникам ГИБДД сообщили в больнице. Водитель с места аварии не скрывался.

Сегодня днём в Первомайском районе Новосибирска случилось смертельное ДТП: водитель мопеда погиб в столкновении с грузовиком.

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    КОММЕНТАРИИ (14)

    27 авг 2019 в 18:31

    Перелом в 2-х местах и дважды сломали ногу - разные вещи ведь. Дважды сломали равно дважды переехали по ноге. НГС пишите адекватные заголовки.

    Фото пользователя
    27 авг 2019 в 18:27

    Лишить пожизненно автоведроводителя за такое автоведроводительского удостоверения....

    123
    27 авг 2019 в 18:42

    Ведроводятла под суд с конфискацией пруля