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Дороги и транспорт

Трамвай сошёл с рельсов на площади Труда

Вагон перекрыл движение по путям на кольце

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Трамвай сошёл с рельсов напротив здания МФЦ

Фото: vk.com/act54

Вечером во вторник, 27 августа, трамвай сошёл с рельсов на площади Труда в Ленинском районе Новосибирска. Состав перекрыл движение по путям в обе стороны.

По словам очевидцев, ремонтная бригада приехала на место достаточно быстро.

«На площади Труда всё уже хорошо. Все уже там едут», — рассказали корреспонденту НГС в Левобережном трамвайном депо.

Если вы стали очевидцем этого происшествия или успели снять фото и видео с места событий, присылайте нам свои фото через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.

В середине августа по маршруту № 18 в левобережной части Новосибирска начал ходить экскурсионный трамвай, в котором пассажирам рассказывают историю остановок.

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    КОММЕНТАРИИ (5)

    Гость
    27 авг 2019 в 17:54

    Б/у трамваи из Москвы в действии....

    Фото пользователя
    27 авг 2019 в 18:04

    Маск, ну как так-то?

    951
    27 авг 2019 в 17:59

    Так рельсы кривые, или трамвай ушатанный?