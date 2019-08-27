Вечером во вторник, 27 августа, трамвай сошёл с рельсов на площади Труда в Ленинском районе Новосибирска. Состав перекрыл движение по путям в обе стороны.

По словам очевидцев, ремонтная бригада приехала на место достаточно быстро.

«На площади Труда всё уже хорошо. Все уже там едут», — рассказали корреспонденту НГС в Левобережном трамвайном депо.

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