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На Советской открыли «Фёдоровские бани» — женщин туда не пускают

Женский зал откроют только через несколько месяцев

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Пока в бане работает только мужское отделение

Фото: Александр Ощепков / НГС

В Новосибирске открылись «Фёдоровские бани» — до 6 сентября вход в баню будет по льготному тарифу. Но пока работает только мужской зал. 

«"Фёдоровские бани" готовы к техническому открытию. Два дня мы обкатываем все системы, с 30-го мы работаем неделю в тестовом режиме по муниципальному тарифу 105 рублей в час, — рассказал сегодня, 27 августа, на презентации бани собственник компании-инвестора Денис Левин, известный своими проектами «Паровозов» и «Мыловар». — С 6 сентября мы работаем полноценно для населения. Два дня в неделю у нас будет социальный день — вторник и среда, с 11 до вечера льготники могут мыться у нас за 105 рублей [в час]».

Фёдоровские бани открываются для посетителей 30 августа

Фёдоровские бани открываются для посетителей 30 августа

 В обычные дни вход будет стоить от 450 до 1200 рублей за два часа. Дети до 12 лет — бесплатно. 

Сразу на входе гардероб&nbsp;— кабинки, в которых посетители могут оставить свои вещи

Сразу на входе гардероб — кабинки, в которых посетители могут оставить свои вещи

В «Фёдоровских банях» пока будет работать только мужское отделение, рассчитанное на 90 мест. Женское откроется в конце этого или начале следующего года. 

Мужское отделение рассчитано на 90 мест

Мужское отделение рассчитано на 90 мест

«На самом деле мы открываем даже не баню. Мы открываем памятник, потому что мы продолжаем историю "Фёдоровских бань", — сказал на открытии «Фёдоровских бань» историк, краевед Константин Голодяев. — За эти сто лет в банях мылись и рабочие, и интеллигенты. Наверху были дворянские номера — они так и назывались. То есть кабиночки, где за дополнительную плату можно было получить больше пара, массажа и так далее». 

Он рассказал, что в банях мылись все категории горожан, в том числе солдаты. В архивах сохранились документы, в которых рассказывается о том, что гражданские и военные клиенты даже судились за распределение банных дней. 

В бане будет работать кафе

В бане будет работать кафе

Во время открытия «Фёдоровских бань» мэр Анатолий Локоть сообщил, что через дорогу по-прежнему будут продавать веники, так как за многие годы это уже стало традицией. «На самом деле очень важно. Я просил, обращался к инвестору с просьбой сохранить этот рынок. Место сохранено», — заверил мэр. 

На коллективное парение приглашают школьным звонком

На коллективное парение приглашают школьным звонком

«Фёдоровские бани» закрыли на реконструкцию в 2011 году. Сначала городские власти передали здание частной компании по договору концессии. Реставрировать здание собственники компании отказались, сославшись на аварийность фундамента. В итоге договор переоформили с концессионного на инвестиционный, по которому муниципалитету принадлежит часть площади здания. В 2013 году начался снос прежнего здания бань. Инвестором стала компания «Новосибирск Строй Монтаж». 

Баня занимает первый и цокольный этажи

Баня занимает первый и цокольный этажи

К 2015 году они должны были построить 6-этажное здание, но стройку заморозили. В 2017 году собственник решил продать 4 этажа здания — помещения оценивали в 180 миллионов рублей.

Бани займут первый и цокольный этажи нового здания на Советской — в общей сложности это 1200 кв. м. В цоколе будут подсобные помещения, в том числе прачечная и кухня. На первом этаже — гардероб, зал отдыха, парилки и помывочные.

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Фёдоровские баниистория Новосибирска

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    КОММЕНТАРИИ (25)

    Фото пользователя
    27 авг 2019 в 18:50

    Какие общие бани 21 век... Заразу чтобы подхватить... Какую нибудь... Ещё и за такой ценник... У всех кто любит париться есть бани на дачах... Решили бабла срубить бездельники... Закроется эта срамота через 2 месяца...

    Честный
    27 авг 2019 в 18:56

    А с дамами с низкой социальной ответственностью можно?

    27 авг 2019 в 19:03

    Опять ресторан без трусов !