В Новосибирске открылись «Фёдоровские бани» — до 6 сентября вход в баню будет по льготному тарифу. Но пока работает только мужской зал. «"Фёдоровские бани" готовы к техническому открытию. Два дня мы обкатываем все системы, с 30-го мы работаем неделю в тестовом режиме по муниципальному тарифу 105 рублей в час, — рассказал сегодня, 27 августа, на презентации бани собственник компании-инвестора Денис Левин, известный своими проектами «Паровозов» и «Мыловар». — С 6 сентября мы работаем полноценно для населения. Два дня в неделю у нас будет социальный день — вторник и среда, с 11 до вечера льготники могут мыться у нас за 105 рублей [в час]».

Фёдоровские бани открываются для посетителей 30 августа Фото: Александр Ощепков / НГС

В обычные дни вход будет стоить от 450 до 1200 рублей за два часа. Дети до 12 лет — бесплатно.

Сразу на входе гардероб — кабинки, в которых посетители могут оставить свои вещи Фото: Александр Ощепков / НГС

В «Фёдоровских банях» пока будет работать только мужское отделение, рассчитанное на 90 мест. Женское откроется в конце этого или начале следующего года.

Мужское отделение рассчитано на 90 мест Фото: Александр Ощепков / НГС

«На самом деле мы открываем даже не баню. Мы открываем памятник, потому что мы продолжаем историю "Фёдоровских бань", — сказал на открытии «Фёдоровских бань» историк, краевед Константин Голодяев. — За эти сто лет в банях мылись и рабочие, и интеллигенты. Наверху были дворянские номера — они так и назывались. То есть кабиночки, где за дополнительную плату можно было получить больше пара, массажа и так далее». Он рассказал, что в банях мылись все категории горожан, в том числе солдаты. В архивах сохранились документы, в которых рассказывается о том, что гражданские и военные клиенты даже судились за распределение банных дней.

В бане будет работать кафе Фото: Александр Ощепков / НГС

Во время открытия «Фёдоровских бань» мэр Анатолий Локоть сообщил, что через дорогу по-прежнему будут продавать веники, так как за многие годы это уже стало традицией. «На самом деле очень важно. Я просил, обращался к инвестору с просьбой сохранить этот рынок. Место сохранено», — заверил мэр.

На коллективное парение приглашают школьным звонком Фото: Александр Ощепков / НГС

«Фёдоровские бани» закрыли на реконструкцию в 2011 году. Сначала городские власти передали здание частной компании по договору концессии. Реставрировать здание собственники компании отказались, сославшись на аварийность фундамента. В итоге договор переоформили с концессионного на инвестиционный, по которому муниципалитету принадлежит часть площади здания. В 2013 году начался снос прежнего здания бань. Инвестором стала компания «Новосибирск Строй Монтаж».



Баня занимает первый и цокольный этажи Фото: Александр Ощепков / НГС