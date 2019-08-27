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Выборы-2019

Кандидат в мэры подал иск о снятии Анатолия Локтя с выборов

Виктор Козодой считает, что действующий мэр использует служебное положение для агитации

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Виктор Козодой подал иск о снятии с выборов Анатолия Локтя

Фото: Ольга Бурлакова / НГС, facebook.com/sibforum

Кандидат в мэры Новосибирска Виктор Козодой подал в суд заявление с просьбой снять с выборов действующего главу города Анатолия Локтя.

Сегодня Виктор Козодой отнёс в Центральный районный суд иск на снятие с выборов кандидатуры Анатолия Локтя. Видеотрансляцию с подачей искового заявления вёл блогер Тимур Ханов. 

В трансляции Ханова Козодой заявил, что уверен в том, что действующий мэр использует для своей агитации административные ресурсы и получает от этого преимущество.

«Это нарушение равенства возможности кандидатов, суд должен поставить надёжный и крепкий заслон. Если не получится в этом суде, обратимся в областной суд. Если и там не послушают, дойдём до Верховного суда. Я могу лишь высказывать своё предположение. Я считаю, что нарушение серьёзное — это использование средств на свою избирательную компанию не из фонда, это превышение фонда и использование как агитации тех средств, что нарушает мои права как кандидата», — заявил Виктор Козодой. 

Пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов отказался комментировать иск Козодоя корреспонденту НГС и посоветовал обратиться к руководителю его предвыборного штаба Ренату Сулейманову.

«Я не могу это комментировать за мэра. Я иска не видел, обстоятельств, на которые он ссылается, я не знаю. Я думаю, что это попытка накануне выборов привлечь внимание к своей персоне. Я читал, конечно, какие-то его мысли на эту тему, где-то в агитации. Но, на мой взгляд, это не имеет под собой никаких оснований. Поскольку речь идёт об информировании деятельности Анатолия Евгеньевича как мэра, а не как кандидата», — объяснил Ренат Сулейманов.

В конце августа снятый с выборов другой кандидат в мэры, чью регистрацию уже аннулировали, Александр Трушакин уже обращался в избирком с жалобой на деятельность Анатолий Локтя, также обвиняя мэра в использовании своего должностного положения. Избирком оставил эту жалобу без удовлетворения.

В Центральном районном суде корреспонденту НГС не смогли оперативно подтвердить принятие иска от Виктора Козодоя. «Звоните завтра в 8 утра, рабочий день закончен», — сказали в пресс-службе суда.

В середине августа Новосибирская городская избирательная комиссия опубликовала бюллетень со списком допущенных к выборам кандидатов — НГС собрал всех кандидатов в один список и сопроводил его фотографиями кандидатов с короткой справкой. 

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    КОММЕНТАРИИ (51)

    27 авг 2019 в 17:09

    Подтверждаю, на встречу с избирателями приезжает на служебном авто ООО, а сам находится в отпуске, раз в отпуске то на встречу будь добр приезжай на личном авто. Встречи начинаются после 19:00, т.е. после конца рабочего дня.

    Фото пользователя
    27 авг 2019 в 17:11

    Плакаты по городу с отчетом мэра о проделанной работе на кануне выборов явный тому пример. Думаю что оплатил он их размещение за счет бюджета города.

    Граймс
    27 авг 2019 в 17:13

    Локоть ещё и чужие заслуги себе присваивает! Ни стыда, ни совести у него нет!