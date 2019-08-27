На Большевистской передвинут три автобусных остановки

После капитального ремонта на улице Большевистской в Октябрьском районе Новосибирска передвинут несколько остановок общественного транспорта. Новая схема будет работать уже с понедельника, 2 сентября.

«В настоящее время по улице Большевистской проводится капитальный ремонт по национальной программе "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Проектом предусмотрено переустройство остановок общественного транспорта с устройством новых и ремонтом старых заездных карманов с доведением до нормативного показателя. После окончания основного хода работ будет осуществляться перенос оставшихся остановочных павильонов», — ответили в пресс-центре мэрии на запрос корреспондента НГС.

