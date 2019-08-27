На Большевистской передвинут три автобусных остановки

Остановки на Большевистской получат новые павильоны. На фото — Большевистская у станции метро «Речной вокзал», где схему движения транспорта изменили ранее
Фото: Густаво Зырянов / НГС
После капитального ремонта на улице Большевистской в Октябрьском районе Новосибирска передвинут несколько остановок общественного транспорта. Новая схема будет работать уже с понедельника, 2 сентября.
«В настоящее время по улице Большевистской проводится капитальный ремонт по национальной программе "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Проектом предусмотрено переустройство остановок общественного транспорта с устройством новых и ремонтом старых заездных карманов с доведением до нормативного показателя. После окончания основного хода работ будет осуществляться перенос оставшихся остановочных павильонов», — ответили в пресс-центре мэрии на запрос корреспондента НГС.
На карте отмечено новое расположение остановок на Большевистской
Дорожники переместят остановки «Завод Торгового Оборудования» с обеих сторон и «Инструментальный завод» по нечётной стороне. Остановка «Днепрогэсовская» получит новые заездные карманы.
Накануне НГС сообщал, что при ремонте Большевистской фонарный столб оставили на проезжей части на выезде из микрорайона «Европейский берег». Но после публикации НГС сразу же убрали.
В конце июня «умная» остановка на Доме Ленина осталась без оборудования — его забрали на ремонт крымские и питерские подрядчики.