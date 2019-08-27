27 августа вторник
СЕЙЧАС +18°С
Пробки 5/10
usd 65.97
eur 73.40

Темы

СЕЙЧАС +18°С
Пробки 5/10
usd 65.97
eur 73.40

Все новости

Все новости
Дороги и транспорт

На Большевистской передвинут три автобусных остановки

Транспорт начнёт высаживать пассажиров на новых местах после 2 сентября

Поделиться

249
11 Обсудить

Остановки на Большевистской получат новые павильоны. На фото — Большевистская у станции метро «Речной вокзал», где схему движения транспорта изменили ранее

Фото: Густаво Зырянов / НГС

После капитального ремонта на улице Большевистской в Октябрьском районе Новосибирска передвинут несколько остановок общественного транспорта. Новая схема будет работать уже с понедельника, 2 сентября.

«В настоящее время по улице Большевистской проводится капитальный ремонт по национальной программе "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Проектом предусмотрено переустройство остановок общественного транспорта с устройством новых и ремонтом старых заездных карманов с доведением до нормативного показателя. После окончания основного хода работ будет осуществляться перенос оставшихся остановочных павильонов», — ответили в пресс-центре мэрии на запрос корреспондента НГС.

На карте отмечено новое расположение остановок на Большевистской

Дорожники переместят остановки «Завод Торгового Оборудования» с обеих сторон и «Инструментальный завод» по нечётной стороне. Остановка «Днепрогэсовская» получит новые заездные карманы.

Накануне НГС сообщал, что при ремонте Большевистской фонарный столб оставили на проезжей части на выезде из микрорайона «Европейский берег». Но после публикации НГС сразу же убрали

В конце июня «умная» остановка на Доме Ленина осталась без оборудования — его забрали на ремонт крымские и питерские подрядчики. 

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

общественный транспортулица Большевистская

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (11)

    27 авг 2019 в 19:49

    Эт зачем ещё такое новшество?!Мэрия наверно думает, мол мы сейчас остановки передвинем, и вроде как деятельность на лицо.) А дорога как был убитой, так и осталась...

    Фото пользователя
    27 авг 2019 в 19:48

    и совершенно невдомёк этим дорожникам,
    что остановку "магазин "Турист" (теперь - завод ЗТО)
    максимально приблизили к остановке "Мелькомбинат",
    прям - 300 метров!!!
    не убрать ли одну из них вообще?

    Фото пользователя
    27 авг 2019 в 19:42

    В заголовкене уточтенно, 2 августа какого года?