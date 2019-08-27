Водителю автобуса, зажавшему дверями коляску с младенцем, объявили строгий выговор

По словам пассажирки, только жёсткие рёбра коляски спасли младенца от травм
Фото: читательница НГС
Компания-перевозчик объявила строгий выговор водителю автобуса
Об инциденте корреспонденту НГС рассказала мама малыша — она ехала в зоопарк с двумя сыновьями, 4 лет и 2 месяцев, когда по просьбе старшего ребёнка решила выйти на остановке на улице Писемского.
«Как только старший ребёнок и я оказываемся на земле, закрывается дверь и автобус начинает ехать. Коляска с малышом двухмесячным остаётся зажатой между дверьми», — рассказала корреспонденту НГС Елена.
Автор: читательниц НГС
Женщина пожаловалась на водителя перевозчику и в полицию.
Служебное расследование в компании-перевозчике уже проведено.
«Строгий выговор за нарушение линейной дисциплины и предупреждение — при повторном нарушении отстранят от работы», — рассказал корреспонденту НГС диспетчер перевозчика, который обслуживает маршрут
В начале августа водитель автобуса с 13-летним стажем Вадим Кобец честно рассказал о своей работе, эмоциях пассажиров и городских дорогах.