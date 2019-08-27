Водителю автобуса, зажавшему дверями коляску с младенцем, объявили строгий выговор

Компания-перевозчик объявила строгий выговор водителю автобуса № 64 , который вчера утром зажал в дверях коляску с 2-месячным младенцем и протащил её несколько метров.



Об инциденте корреспонденту НГС рассказала мама малыша — она ехала в зоопарк с двумя сыновьями, 4 лет и 2 месяцев, когда по просьбе старшего ребёнка решила выйти на остановке на улице Писемского.



«Как только старший ребёнок и я оказываемся на земле, закрывается дверь и автобус начинает ехать. Коляска с малышом двухмесячным остаётся зажатой между дверьми», — рассказала корреспонденту НГС Елена.