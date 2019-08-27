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Происшествия

Водителю автобуса, зажавшему дверями коляску с младенцем, объявили строгий выговор

Если такое нарушение повторится, перевозчик отстранит водителя от работы

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По словам пассажирки, только жёсткие рёбра коляски спасли младенца от травм

Фото: читательница НГС

Компания-перевозчик объявила строгий выговор водителю автобуса № 64, который вчера утром зажал в дверях коляску с 2-месячным младенцем и протащил её несколько метров.

Об инциденте корреспонденту НГС рассказала мама малыша — она ехала в зоопарк с двумя сыновьями, 4 лет и 2 месяцев, когда по просьбе старшего ребёнка решила выйти на остановке на улице Писемского.

«Как только старший ребёнок и я оказываемся на земле, закрывается дверь и автобус начинает ехать. Коляска с малышом двухмесячным остаётся зажатой между дверьми», — рассказала корреспонденту НГС Елена.

Автор: читательниц НГС

Женщина пожаловалась на водителя перевозчику и в полицию. 

Служебное расследование в компании-перевозчике уже проведено.

«Строгий выговор за нарушение линейной дисциплины и предупреждение — при повторном нарушении отстранят от работы», — рассказал корреспонденту НГС диспетчер перевозчика, который обслуживает маршрут № 64.

В начале августа водитель автобуса с 13-летним стажем Вадим Кобец честно рассказал о своей работе, эмоциях пассажиров и городских дорогах.

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    КОММЕНТАРИИ (14)

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    27 авг 2019 в 17:06

    А мамашке то мужик еёный хоть оплеуху то выписал?

    Фото пользователя
    27 авг 2019 в 16:59

    пороть нещадно

    Фото пользователя
    27 авг 2019 в 17:01

    Хорошо что не четвертовали. Яжемать будет судиться с перевозчиком и требовать увольнения водителя?