Мэр Локоть рассказал, когда пойдёт на пенсию

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал «перебором» информацию о том, что будет получать пенсию в размере 200 тысяч рублей.

«Нет, это что-то перебор. У меня радостно ёкнуло сердце. Пенсия ещё не оформлена. Конечно, у меня есть определённые условия за плечами работы. Но точно там нет 200 тысяч абсолютно. Опровергаю, — заявил Анатолий Локоть. — Вас интересует, когда я уйду на пенсию? Я планирую ещё продержаться. Из последних сил, но постараюсь остаться работать дольше».



На днях новосибирцы начали обсуждать в соцсетях информацию о том, что мэр достиг пенсионного возраста (в январе ему исполнилось 60 лет. — Прим. ред.) и теперь будет получать пенсию больше 200 тысяч рублей.