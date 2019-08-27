Мэр Локоть рассказал, когда пойдёт на пенсию

Мэр Анатолий Локоть опроверг информацию о рекордной пенсии, когда пошёл на открытие «Фёдоровских бань»
Фото: Александр Ощепков / НГС
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал «перебором» информацию о том, что будет получать пенсию в размере 200 тысяч рублей.
«Нет, это что-то перебор. У меня радостно ёкнуло сердце. Пенсия ещё не оформлена. Конечно, у меня есть определённые условия за плечами работы. Но точно там нет 200 тысяч абсолютно. Опровергаю, — заявил Анатолий Локоть. — Вас интересует, когда я уйду на пенсию? Я планирую ещё продержаться. Из последних сил, но постараюсь остаться работать дольше».
На днях новосибирцы начали обсуждать в соцсетях информацию о том, что мэр достиг пенсионного возраста (в январе ему исполнилось 60 лет. — Прим. ред.) и теперь будет получать пенсию больше 200 тысяч рублей.
Размер будущей пенсии мэра общественники подсчитали ещё в 2015 году. Тогда участники Общественного народного фронта изучили муниципальные законы и пришли к выводу о том, что мэры некоторых городов России назначают себе завышенную зарплату и пенсию в несколько сотен тысяч рублей. В список мэров с высокими пенсиями попал и Анатолий Локоть, который впоследствии опроверг эту информацию, назвав её провокацией.