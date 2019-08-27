Дом Янки Дягилевой отказались признать памятником

Эксперты отказались признать дом Янки Дягилевой на улице Ядринцевской, 61 памятником архитектуры. Недавно новосибирский застройщик купил в этом доме квартиру № 2, в которой жила певица Яна Дягилева. Информация о экспертизе появилась на сайте Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области. Согласно акту экспертизы, которую провёл заместитель директора ООО «Орион» Александр Мартынов из города Иваново, заказчиком выступила компания «Главное звено», владеющая квартирой № 2 в доме Янки Дягилевой.



В начале документа уточняется, что эксперт не состоит с заказчиком в родстве и не имеет с ним каких-либо иных связей. По итогам экспертизы Мартынов пришёл к выводу, что дом нельзя отнести к разряду памятников, потому что дом не обладает исторической, архитектурной, научной или художественной значимостью. «В период активной творческой деятельности Дягилевой Я.С. связь с объектом исследования была практически утрачена. Сведения о проведении квартирных концертов или осуществление концертных записей в квартире № 2 <...> отсутствуют. Достоверные свидетельства о пребывании Дягилевой в квартире № 2 на сегодняшний день не сохранились, так как официально с 1995 года в квартире проживают иные люди», — обосновал свои выводы эксперт. Мартынов подчёркивает, что дом нельзя причислить ни к мемориальным объектам, ни к объектам культурного наследия. В параграфе «Официальные оценки творчества» эксперт приводит лишь негативные характеристики творчества Янки Дягилевой, ссылаясь на слова министра культуры РФ Владимира Мединского, материал из Википедии и мнение депутата Заксобрания Вадима Агеенко, которое тот разместил в Facebook.

При этом министр культуры РФ Владимир Мединский рассуждал не столько о творчестве Янки Дягилевой, сколько о близком ей музыканте и лидере группы «Гражданская оборона» Егоре Летове. В ноябре прошлого года именем Летова предложили назвать аэропорт Омска — министр заявил, что за этой идеей могут стоять «некоторые довольно узкие, можно даже сказать, маргинальные аудитории, например представляющие поклонников группы "Гражданская оборона"» (цитата по «Пятому каналу»). «Тексты странные, игра на гитаре не виртуозная, манера исполнения — у меня нет слов», — писал в свою очередь депутат Вадим Агеенко в своём Facebook. Как сообщил корреспонденту НГС заместитель директора Музея Новосибирска Александр Кошелев, здание имеет все основания называться памятником. «Я ещё будучи начальником управления (Кошелев до октября 2018 года возглавлял управление по государственной охране объектов культурного наследия, — Прим.Ред.) подписывал приказ о включении дома в перечень. Есть основания и с точки зрения архитектурной ценности объекта, может они не столь очевидны, и мемориальной ценности в отношении Янки Дягилевой», — заявил Кошелев.