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Хоккейная «Сибирь» обзавелась финским защитником с опытом игры в НХЛ

Команду пополнил 28-летний легионер Юрки Йокипакка

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Предыдущие два сезона Юрки Йокипакка выступал за хоккейный клуб «Сочи»

Фото: архив НГС, instagram.com/hc_sibir

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» пополнился новым игроком: им стал финский легионер Юрки Йокипакка.

«Хоккейный клуб "Сибирь" договорился о подписании однолетнего контракта с 28-летним финским защитником Юрки Йокипаккой», — сообщили сегодня в пресс-службе клуба.

В клубе уточнили, что взрослую карьеру Юрки Йокипакка начал в родной Финляндии, а в 2013 году переехал в США. В первый же сезон в Американской хоккейной лиге он стал обладателем Кубка Колдера в составе «Техас Старз». В сезоне 2014/15 годов финcкий хоккеист дебютировал в НХЛ в составе «Даллас Старз». Всего в Национальной хоккейной лиге Юрки Йокипакка провел 150 матчей — за «Даллас» и «Калгари».


В 2017 году он подписал контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги «Сочи», где и провёл два последних сезона, сыграв 94 матча в регулярных чемпионатах и 10 — в Кубке Гагарина. 

Также сегодня ХК «Сибирь» объявил о том, что клуб расстаётся с другим легионером, который пополнил команду несколько месяцев назад.

«Хоккейный клуб "Сибирь" и американский защитник Сэм Лофквист расторгли контракт по соглашению сторон», — сообщили в клубе.

Кроме того, на прошлой неделе стало известно, что в «Сибирь» возвращается 34-летний защитник Олег Пиганович, который покинул клуб в межсезонье.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    27 авг 2019 в 16:49

    Йокипакка, приехал на смену Лофквисту. и теперь все леги-финны. Ну и статистика у финна получше.

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    27 авг 2019 в 16:37

    Жду с нетерпением когда из Сибири начнут выбивать дурь...