Хоккейная «Сибирь» обзавелась финским защитником с опытом игры в НХЛ

В клубе уточнили, что взрослую карьеру Юрки Йокипакка начал в родной Финляндии, а в 2013 году переехал в США. В первый же сезон в Американской хоккейной лиге он стал обладателем Кубка Колдера в составе «Техас Старз». В сезоне 2014/15 годов финcкий хоккеист дебютировал в НХЛ в составе «Даллас Старз». Всего в Национальной хоккейной лиге Юрки Йокипакка провел 150 матчей — за «Даллас» и «Калгари».

«Хоккейный клуб "Сибирь" договорился о подписании однолетнего контракта с 28-летним финским защитником Юрки Йокипаккой», — сообщили сегодня в пресс-службе клуба.



В 2017 году он подписал контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги «Сочи», где и провёл два последних сезона, сыграв 94 матча в регулярных чемпионатах и 10 — в Кубке Гагарина.



Также сегодня ХК «Сибирь» объявил о том, что клуб расстаётся с другим легионером, который пополнил команду несколько месяцев назад.

«Хоккейный клуб "Сибирь" и американский защитник Сэм Лофквист расторгли контракт по соглашению сторон», — сообщили в клубе.



Кроме того, на прошлой неделе стало известно, что в «Сибирь» возвращается 34-летний защитник Олег Пиганович, который покинул клуб в межсезонье.

