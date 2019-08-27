Следователи выяснили причину падения шкафов на школьниц в кабинете труда

Четыре шкафа ушибли пятиклассниц в кабинете технологии для девочек
Фото: пресс-служба СКР по Новосибирской области
В Новосибирске закончили расследовать дело о падении навесных шкафов в школе
По данным пресс-службы областного СКР, школа заключила договор с мебельной фабрикой «Калите», которая в свою очередь наняла подрядчика — 45-летнего рабочего. Он изготовил, собрал шкафы и повесил их на стену, «самостоятельно определяя способы выполнения задания».
«В августе 2018 года (за два месяца до инцидента. — Прим. ред.) 45-летний мужчина просверлил 12 отверстий в стене кабинета технологии
В итоге в начале октября на одном из уроков технологии четыре навесных тумбы упали и ушибли пятерых пятиклассниц — большинство обошлись лёгкими травмами и ушибами, но одна получила тяжкий вред здоровью. После инцидента мэрия уволила директора.
Следователи возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Дело передали в суд.