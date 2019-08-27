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Происшествия

Следователи выяснили причину падения шкафов на школьниц в кабинете труда

Мебель прикрутили к стене на слишком коротких дюбелях — пять детей пострадали, когда шкаф рухнул

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Четыре шкафа ушибли пятиклассниц в кабинете технологии для девочек  

Фото: пресс-служба СКР по Новосибирской области

В Новосибирске закончили расследовать дело о падении навесных шкафов в школе № 82 в Дзержинском районе Новосибирска — они упали на школьниц из-за коротких дюбелей.

По данным пресс-службы областного СКР, школа заключила договор с мебельной фабрикой «Калите», которая в свою очередь наняла подрядчика — 45-летнего рабочего. Он изготовил, собрал шкафы и повесил их на стену, «самостоятельно определяя способы выполнения задания».

«В августе 2018 года (за два месяца до инцидента. — Прим. ред.) 45-летний мужчина просверлил 12 отверстий в стене кабинета технологии № 210 МБОУ СОШ № 82, после чего, не прочистив просверленные отверстия от шлама и пыли, установил в них распорные пластиковые анкерные крепления заведомо недостаточной длины и диаметра по отношению к посадочным отверстиям, тем самым не обеспечив их прочное, надежное и безопасное соединение с материалом стены, а затем для фиксации монтажных планок применил шурупы-саморезы и мебельные шурупы длиной короче, чем длина распорных элементов, после чего повесил на них шкафы», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Следователи провели более девяти судебных экспертиз

Следователи провели более девяти судебных экспертиз

В итоге в начале октября на одном из уроков технологии четыре навесных тумбы упали и ушибли пятерых пятиклассниц — большинство обошлись лёгкими травмами и ушибами, но одна получила тяжкий вред здоровью. После инцидента мэрия уволила директора

Следователи возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Дело передали в суд. 

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    КОММЕНТАРИИ (9)

    27 авг 2019 в 16:17

    Ну и как директор должен был проверить сей факт при приеме работ? Рентгеновским зрением стену просветить, что ли? Уволили человека ни за что, просто так на ровном месте, освободив место кому-то.

    Фото пользователя
    27 авг 2019 в 16:18

    Козёл отпущения найден, можно выдыхать. А кто горы мусора устроил на которой от удара тока погиб пацан слабо ответить?

    Фото пользователя
    27 авг 2019 в 16:25

    Да бегали как угарелые бездельники... И снесли шкафы... Совсем совести нет у бездельников признатся в этом...