Следователи выяснили причину падения шкафов на школьниц в кабинете труда

В Новосибирске закончили расследовать дело о падении навесных шкафов в школе № 82 в Дзержинском районе Новосибирска — они упали на школьниц из-за коротких дюбелей.

По данным пресс-службы областного СКР, школа заключила договор с мебельной фабрикой «Калите», которая в свою очередь наняла подрядчика — 45-летнего рабочего. Он изготовил, собрал шкафы и повесил их на стену, «самостоятельно определяя способы выполнения задания».