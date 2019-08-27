Водитель мопеда погиб в аварии с грузовиком на Первомайке

Сегодня днём в Первомайском районе Новосибирска случилось смертельное ДТП: водитель мопеда погиб в столкновении с грузовиком.

Сообщение о том, что грузовой автомобиль сбил мужчину на мопеде на улице Первомайской, появилось в социальных сетях.

Информацию о ДТП корреспонденту НГС подтвердил инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения городской ГИБДД Владислав Савченков.

