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Водитель мопеда погиб в аварии с грузовиком на Первомайке

Китайский самосвал столкнулся с мопедом недалеко от станции Инская

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ДТП случилось возле дома № 54 на улице Первомайской

Фото: ГИБДД Новосибирска

Сегодня днём в Первомайском районе Новосибирска случилось смертельное ДТП: водитель мопеда погиб в столкновении с грузовиком.

Сообщение о том, что грузовой автомобиль сбил мужчину на мопеде на улице Первомайской, появилось в социальных сетях.

Информацию о ДТП корреспонденту НГС подтвердил инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения городской ГИБДД Владислав Савченков.

«В 14:30 водитель 1961 года рождения на грузовом автомобиле Howo двигался по улице Первомайской со стороны Марии Ульяновой в сторону улицы Эйхе. В пути следования, у дома № 54, произошло столкновение с мопедом под управлением мужчины на вид лет 40, который двигался в попутном направлении», — сообщил Владислав Савченков.

По его словам, водитель мопеда получил смертельные травмы. 

«На месте работают экипажи ГИБДД», — добавил инспектор.

Если вы стали свидетелем этой аварии, присылайте нам информацию через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон! 

Неделей ранее пенсионер на мопеде сбил женщину с 8-летним мальчиком. ДТП случилось на пешеходном переходе у дома на 9-й Гвардейской дивизии рядом с торговым центром «Континент». 

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