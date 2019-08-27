Водитель мопеда погиб в аварии с грузовиком на Первомайке

ДТП случилось возле дома
Фото: ГИБДД Новосибирска
Сегодня днём в Первомайском районе Новосибирска случилось смертельное ДТП: водитель мопеда погиб в столкновении с грузовиком.
Сообщение о том, что грузовой автомобиль сбил мужчину на мопеде на улице Первомайской, появилось в социальных сетях.
Информацию о ДТП корреспонденту НГС подтвердил инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения городской ГИБДД Владислав Савченков.
«В 14:30 водитель 1961 года рождения на грузовом автомобиле Howo двигался по улице Первомайской со стороны Марии Ульяновой в сторону улицы Эйхе. В пути следования, у дома
По его словам, водитель мопеда получил смертельные травмы.
«На месте работают экипажи ГИБДД», — добавил инспектор.
Если вы стали свидетелем этой аварии, присылайте нам информацию через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Неделей ранее пенсионер на мопеде сбил женщину с 8-летним мальчиком. ДТП случилось на пешеходном переходе у дома на 9-й Гвардейской дивизии рядом с торговым центром «Континент».