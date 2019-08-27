Рубрики
СЕЙЧАС +26°С
Пробки 3/10
usd 65.97
eur 73.40

Темы

СЕЙЧАС +26°С
Пробки 3/10
usd 65.97
eur 73.40

Все новости

Все новости
Мой дом

Рабочие уронили огромное дерево на тротуар в центре Новосибирска и начали готовить плов

Поваров остановил участковый после жалоб жителей дома

Поделиться

727
5 Обсудить

Поваров-рабочих пришлось разгонять участковому

Фото: читательница НГС / Архив НГС

Сегодня, 27 августа, жители дома по улице Депутатская, 60 в центре Новосибирска обнаружили, что под их окнами рухнуло 15-метровое дерево — ствол лёг на газон у дома и закрыл проход по тротуару на улице Семьи Шамшиных.

«Там периодически стоят молодые люди <...> и чем-то занимаются по раскопке этих мест. Я думаю, что это запланированные работы определённого характера. <...> Вчера оно было — дерево <...>, а сегодня дерево упало», — рассказала корреспонденту НГС читательница Анастасия.

Видео: читательница НГС Анастасия

В управляющей компании «Уют», которая обслуживает дом, подтвердили, что дерево упало после работ по укладке кабеля. Газон, на который упало дерево, относится к муниципальной земле — в УК утверждают, что не могут убрать его, несмотря на многочисленные жалобы жильцов. 

А накануне, по словам мастера управляющей компании, рабочие чуть не устроили пожар, когда начали готовить плов.

«Они там обеды ещё готовят. <...> Прям казан, всё, костёр. Участковые ходили, я просила вчера их, разгоняли это дело», — рассказали корреспонденту НГС в управляющей компании «Уют». 

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили, что участковый разбирался с рабочими, которые захотели приготовить обед на открытом огне.

«Действительно, такой факт был. Гражданка обратилась в опорный пункт полиции. Участковый провёл беседу, и достаточно было — человек ушёл», — объяснили в ведомстве.

Сейчас управляющая компания планируют обратится в подрядную организацию с жалобой на работников и требованием убрать дерево. 

На прошлой неделе упавшее дерево перекрыло проезд к двум детским садам на Выставочной в Ленинском районе Новосибирска.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

дерево упалополиция

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (5)

    27 авг 2019 в 15:52

    А барашка они там не зарезали для плова еще?)

    Фото пользователя
    27 авг 2019 в 15:53

    Вполне себе аппетитный плов, не хватает барбариса. Надо было угостить дамочку, а то слюни текут и не знает как попросить. Большинство вопросов в жизни решаются мирным путем.

    Qwerty
    27 авг 2019 в 15:52

    Война войной а обед по расписанию.