Рабочие уронили огромное дерево на тротуар в центре Новосибирска и начали готовить плов

«Там периодически стоят молодые люди <...> и чем-то занимаются по раскопке этих мест. Я думаю, что это запланированные работы определённого характера. <...> Вчера оно было — дерево <...>, а сегодня дерево упало», — рассказала корреспонденту НГС читательница Анастасия.

Сегодня, 27 августа, жители дома по улице Депутатская, 60 в центре Новосибирска обнаружили, что под их окнами рухнуло 15-метровое дерево — ствол лёг на газон у дома и закрыл проход по тротуару на улице Семьи Шамшиных.

В управляющей компании «Уют», которая обслуживает дом, подтвердили, что дерево упало после работ по укладке кабеля. Газон, на который упало дерево, относится к муниципальной земле — в УК утверждают, что не могут убрать его, несмотря на многочисленные жалобы жильцов.

А накануне, по словам мастера управляющей компании, рабочие чуть не устроили пожар, когда начали готовить плов.

«Они там обеды ещё готовят. <...> Прям казан, всё, костёр. Участковые ходили, я просила вчера их, разгоняли это дело», — рассказали корреспонденту НГС в управляющей компании «Уют».

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили, что участковый разбирался с рабочими, которые захотели приготовить обед на открытом огне.

«Действительно, такой факт был. Гражданка обратилась в опорный пункт полиции. Участковый провёл беседу, и достаточно было — человек ушёл», — объяснили в ведомстве.

Сейчас управляющая компания планируют обратится в подрядную организацию с жалобой на работников и требованием убрать дерево.