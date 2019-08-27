Смена эпохи: со здания на улице Ленина снимают буквы НГС

Сейчас на крыше здания можно увидеть рабочих, которые разбирают логотип НГС
Фото: Густаво Зырянов / НГС
В Новосибирске с офисного здания на Ленина, 12 начали снимать буквы НГС, которые стояли на крыше на протяжении многих лет.
На это есть сразу две причины. Во-первых, этот логотип уже устарел — сайт НГС перешёл на новый дизайн и прежняя вывеска стала неактуальной. А во-вторых, она начала выходить из строя из-за слишком старых светодиодов.
Буквы с бизнес-центра, в котором работает редакция НГС, исчезнут не навсегда: после ремонта крыши логотип заменят на новый. Произойдёт это ориентировочно к октябрю.
Прошлым летом привычной вывески лишилось ещё одно здание в центре города — так называемый «Дом под строкой»: с его крыши сняли давнюю надпись «Росгосстрах».