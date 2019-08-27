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Смена эпохи: со здания на улице Ленина снимают буквы НГС

Скоро их заменят на новый логотип сайта — более яркий и современный

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Сейчас на крыше здания можно увидеть рабочих, которые разбирают логотип НГС 

Фото: Густаво Зырянов / НГС

В Новосибирске с офисного здания на Ленина, 12 начали снимать буквы НГС, которые стояли на крыше на протяжении многих лет.

На это есть сразу две причины. Во-первых, этот логотип уже устарел — сайт НГС перешёл на новый дизайн и прежняя вывеска стала неактуальной. А во-вторых, она начала выходить из строя из-за слишком старых светодиодов.

Буквы с бизнес-центра, в котором работает редакция НГС, исчезнут не навсегда: после ремонта крыши логотип заменят на новый. Произойдёт это ориентировочно к октябрю. 

Прежняя вывеска устарела как морально, так и физически

Прежняя вывеска устарела как морально, так и физически

Новый логотип НГС появится на здании в октябре

Новый логотип НГС появится на здании в октябре

Прошлым летом привычной вывески лишилось ещё одно здание в центре города — так называемый «Дом под строкой»: с его крыши сняли давнюю надпись «Росгосстрах».

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    КОММЕНТАРИИ (36)

    Петя
    27 авг 2019 в 16:26

    Ваш сайт просто невероятно перегружен рекламой. Да и вообще, лучше он не стал. Производит впечатление неупорядоченной кучи.

    27 авг 2019 в 16:21

    Буквы русские будут? Или опять прогиб под zagranitsu?

    Ириска
    27 авг 2019 в 16:28

    Рекламу не забудьте добавить в новую вывеску)