В центре Новосибирска поставили памятник в виде якоря

Памятник в честь героев-речников — участников проводки каравана по Обь-Енисейскому каналу в 1942 году — разрешили поставить ещё 4 апреля. Инициатором предложения выступила Новосибирская региональная общественная организация «Ветераны силовых структур Родины» . Памятник выполнен в виде стелы с якорем и двумя табличками — схемой канала и информацией о подвиге речников.

Как сообщал ранее корреспонденту НГС один из членов организации «Ветераны силовых структур Родины» Алексей Шамов (сын Владимира Шамова, создателя Городовичка. — Прим. ред.), в 1942 году, во время Великой Отечественной войны, была организована проводка каравана буксиров через тогда уже заброшенный Обь-Енисейский канал.

«Цель экспедиции — разведка резервного пути для переброски продукции [Норильского] комбината на заводы Урала и Сибири. <...> Таёжные речки, входившие в систему пути, обмелели и превратились в несудоходные ручьи. Нависшие над водой деревья перекрыли русло целиком <...>. Речники при движении каравана были вынуждены не только вести суда, протаскивая их по мелководью, но и восстанавливать разрушенные плотины, и даже строить временные запруды», — рассказывал он.

Строительство канала началось в 1883 году, его прокладкой занимались тысячи человек. Через 8 лет его открыли для плавания небольших судов. Для полного окончания строительства требовалось вложить в канал несколько миллионов рублей, однако работы были приостановлены из-за строительства Сибирской железной дороги. К идее расширения канала и продолжения его финансирования вернулись в 1911 году, но снова работы отложили, так как вскоре началась Первая мировая война.

