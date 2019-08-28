Ещё погреемся: в Новосибирскую область возвращается 30-градусная жара

Достаточно низкой будет температура и в ночь на четверг: синоптики прогнозируют от +2…+7 до +12 градусов. Позже, днём 29 августа, в Новосибирской области станет теплее.

По его словам, днём в среду, 28 августа, в регионе будет довольно прохладно: до +18…+23 градусов.

Сейчас на погоду в Новосибирской области оказывает влияние холодный атмосферный фронт, который вызывает отдельные грозовые дожди, рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

Новосибирские синоптики обнародовали прогноз погоды на ближайшие трое суток: к концу рабочей недели в регион снова придёт 30-градусное тепло.

«В условиях высокого атмосферного давления воздух начнёт прогреваться и температура поднимется до +20…+25 градусов», — уточнил Ренад Ягудин.

По его данным, днём в четверг осадков в регионе не ожидается.



Не будет их и в ночь на пятницу, 30 августа. Позже, в пятницу днём, на западе области уже возможны грозовые дожди. При этом дневная температура повысится до +25…+30 градусов.



«В третьей декаде августа у нас довольно изменчивая и переменчивая погода и в температуре, и в режиме осадков», — резюмировал Ренад Ягудин.



В Новосибирске, согласно прогнозу на сайте Западно-Сибирского УГМС, сегодня днём будет только +20...+22 градуса, при этом осадков в городе синоптики не прогнозируют.

В четверг, 29 августа, в городе также будет без дождей. Ночная температура ожидается на уровне +7...+9 градусов, дневная — на уровне +23...+25.

В пятницу, 30 августа, ночью в Новосибирске будет +12...+14 градусов, без осадков. Днём местами пройдут небольшие дожди и прогремит гроза, а температура повысится до +26...+28 градусов.

