Темы

СЕЙЧАС +12°С
Пробки 2/10
usd 66.26
eur 73.61

Все новости

Все новости
Лето

Ещё погреемся: в Новосибирскую область возвращается 30-градусная жара

К концу рабочей недели в регионе снова начнётся лето

Поделиться

2 912
4 Обсудить

К пятнице воздух в Новосибирской области прогреется до +25...+30 градусов, но при этом на западе региона пройдут грозовые дожди

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Новосибирские синоптики обнародовали прогноз погоды на ближайшие трое суток: к концу рабочей недели в регион снова придёт 30-градусное тепло.

Сейчас на погоду в Новосибирской области оказывает влияние холодный атмосферный фронт, который вызывает отдельные грозовые дожди, рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

По его словам, днём в среду, 28 августа, в регионе будет довольно прохладно: до +18…+23 градусов.

Достаточно низкой будет температура и в ночь на четверг: синоптики прогнозируют от +2…+7 до +12 градусов. Позже, днём 29 августа, в Новосибирской области станет теплее.

«В условиях высокого атмосферного давления воздух начнёт прогреваться и температура поднимется до +20…+25 градусов», — уточнил Ренад Ягудин.

По его данным, днём в четверг осадков в регионе не ожидается.

Не будет их и в ночь на пятницу, 30 августа. Позже, в пятницу днём, на западе области уже возможны грозовые дожди. При этом дневная температура повысится до +25…+30 градусов.

«В третьей декаде августа у нас довольно изменчивая и переменчивая погода и в температуре, и в режиме осадков», — резюмировал Ренад Ягудин.

В Новосибирске, согласно прогнозу на сайте Западно-Сибирского УГМС, сегодня днём будет только +20...+22 градуса, при этом осадков в городе синоптики не прогнозируют. 

В четверг, 29 августа, в городе также будет без дождей. Ночная температура ожидается на уровне +7...+9 градусов, дневная — на уровне +23...+25. 

В пятницу, 30 августа, ночью в Новосибирске будет +12...+14 градусов, без осадков. Днём местами пройдут небольшие дожди и прогремит гроза, а температура повысится до +26...+28 градусов.

Ранее НГС рассказывал о том, как новосибирцы провели последнее воскресенье этого лета. Многие горожане поехали на Обское море и отправились на прогулки — и запечатлели эти моменты на фото, чтобы пересматривать их суровой зимой.

Следить за актуальной температурой в городе можно на портале НГС.ПОГОДА.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

погода в августепрогноз синоптиков

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (4)

    Фото пользователя
    28 авг 2019 в 07:24

    Ягудина в мэры! И заживем, как в Таиланде.

    Фото пользователя
    28 авг 2019 в 07:47

    Значица рано ишшо мене зимляначку абустраивать. До канца синтибря, нодеюся, в полатке пражывём.

    лена путина
    28 авг 2019 в 07:23

    а мы прям в какое то холодание поверили. тем более посмотрев в инете.