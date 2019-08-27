Девятиклассник из Новосибирска обогнал китайцев и арабов на чемпионате по электромонтажу

Школьник из Новосибирска Глеб Бугаев выиграл золотую медаль в мировом чемпионате по профессиональному мастерству WorldSkills — он запустил «умную» теплицу быстрее, чем участники из разных стран. Международный чемпионат WorldSkills прошёл в Казани. На него съехались больше 1,3 тысяч участников из 63 стран мира. От России в соревнованиях участвовал девятиклассник Второй Новосибирской гимназии Глеб Бугаев, а также школьник из Москвы Борис Некрасов. Они получили золотые медали в компетенции «Электромонтаж».

Глеб Бугаев рассказал корреспонденту НГС, что для каждой компетенции — от поварского дела до парикмахерского искусства — составляют конкурсные задания из нескольких модулей. У его команды была сборка схемы, её программирование, поиск неисправностей и другие задания. «Это соревнования по рабочим профессиям будущего по стандартам WorldSkills. Две возрастные группы 14–16 лет (юниоры, то есть я в том числе) и 16–22 (основной состав). На данном чемпионате было задание, условно говоря, "умная" теплица: датчик движения, фотореле у нас стоял, датчик температуры, влажности, концевые выключатели, два двигателя на открывание и закрывание жалюзи... Всё это управлялось программируемым реле Oni. <...> Мы соревновались с командами из Китая, ОАЭ, Малайзии и командой "РосАтом" — они участвовали от организации. Мы единственные успели закончить схему и запуститься. В итоге у нас 86 баллов из 100, очень неплохой результат для мирового чемпионата, а отрыв от второго места — аж 39 баллов», — рассказал Глеб.

Российская команда с новосибирским школьником в составе выиграла золотые медали Фото: Глеб Бугаев

Глеб увлекается электромонтажом уже четыре года. По его словам, интерес к этому ему привили в гимназии. Первое время тренировки проходили по 12 часов в неделю. В будущем Глеб планирует связать свою профессию с электромонтажом или другим инженерным направлением. WorldSkills International — международное некоммерческое движение, миссия которого — повышение стандартов подготовки кадров. Оно зародилось в 1947 году в Испании, когда миру не хватало квалифицированных рабочих рук. Первые чемпионаты проводили с целью популяризации рабочих профессий и повышения их престижа. Под эгидой WorldSkills проводят региональные, национальные и мировые чемпионаты, континентальные первенства. К WorldSkills присоединились 80 стран. Мировой чемпионат проводят раз в два года в одной из стран-участниц. В этом году он прошёл в России. Участники WorldSkills соревнуются по шести блокам профессий: строительной отрасли, информационных и коммуникационных технологий, творчества и дизайна, промышленного производства, сферы услуг и обслуживания гражданского транспорта. (worldskills.ru)