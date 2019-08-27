«Дед в бронерубашке родился»: фронтовик выбрался из «Оки» после падения в 10-метровую пропасть

«Дед [когда ехал по дороге] протирал стекло. Дорога там из мелкой щебенки, плюс роса — вот и понесло. Падение смягчили кусты. На полтора метра раньше находится сливной коллектор, высота примерно 10–12 метров. Если бы машина легла на крышу, дед просто утонул бы. Там реально просто чудо произошло. Дед в бронерубашке родился», — рассказал корреспонденту НГС очевидец аварии Иван.

Очевидец аварии с «Окой», на которой 93-летний ветеран Великой Отечественной войны вылетел с дороги под Новосибирском, рассказал подробности ДТП. Оказалось, что машина упала в глубокую яму, но, к счастью, водитель не пострадал и даже сам смог выбраться из автомобиля после аварии.

Пенсионер, по его словам, смог самостоятельно выбраться на дорогу из ямы.

«Дед выжил просто чудом. Сам выбрался из машины, забрался на дорогу. Мимо проезжали два парня, они оказали ему помощь и вызвали скорую и ГИБДД», — добавил очевидец.

Очевидец добавил, что ветеран отнесся к ситуации с юмором.



«Для 93 лет он довольно бодрый, стойкий и даже юморил. Гаишники, два молодых парня, спускались для осмотра машины и забрать документы, еле выбрались. А дедуля молодцом, даже предложил сам сгонять», — рассказал Иван.



Врачи не обнаружили у ветерана серьёзных повреждений.

«Двигался из-за Жеребцово в сторону трассы К-19, на 3-м километре совершил съезд в правый кювет по ходу движения, опрокинулся. Он отпущен, не госпитализирован. По данному факту сотрудниками ГИБДД проводится проверка», — рассказывали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.