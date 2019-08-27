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Криминал

Налётчики разгромили игровой зал на Красном проспекте

Сейчас на месте работает полиция

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Сегодня ночью разбили дверь вексельного центра Bingo — читатели НГС сообщили, что тут находятся игровые автоматы

Фото: Густаво Зырянов

В ночь на вторник, 27 августа, хулиганы разбили и взломали входную дверь вексельного центра Bingo, расположенного в жилом доме на углу Красного проспекта и улицы Крылова. 

«Похоже, тут ночью кто-то проигрался в автоматы и всё разгромил. <…> Среди ночи разбудили хлопки и звон стекла, что мы аж проснулись», — рассказала корреспонденту НГС читательница, ставшая очевидицей происшествия в доме на Крылова, 5 / Красный проспект, 59.

В частной охранной организации «Сибирское согласие», охраняющей это помещение, корреспонденту НГС подтвердили, что утром выезжали по этому адресу.

«Утром у нас прошло отключение электричества, что обесточили прибор [на этом объекте]. Но тревожную кнопку никто не нажимал. <…> Это в 6:25 было. <…> После чего приехала наша группа проверить, реальное это отключение или просто [провод] выдернули из розетки. Но никто никого туда не пустил, сообщили, что там работает группа ОБЭПа и на кого-то заведено уголовное дело», — сообщил дежурный «Сибирского согласия».

В охранном агентстве рассказали, что на месте работают сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции&nbsp;

В охранном агентстве рассказали, что на месте работают сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции 

В пресс-службе областного ГУ МВД корреспонденту НГС подтвердили работу полицейских в вексельном центре, но отказались раскрывать подробности.

«Сотрудники полиции по указанному адресу с указанного времени и по настоящее время проводят оперативно-разыскные мероприятия», — сообщили в полиции.

В начале лета НГС рассказал, как павильон с игровыми автоматами на улице Кропоткина полиция закрывала несколько раз, выезжая на место даже в масках. 

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    КОММЕНТАРИИ (10)

    27 авг 2019 в 13:44

    возле меги со стороны остановки оловозавод функционирует игровой клуб - почему он там до сих пор???

    В. Яковлев
    27 авг 2019 в 13:45

    Разгромили то, что по закону запрещено. Уже на каждом метро стоят и все шито-крыто.

    27 авг 2019 в 13:44

    Ой, правда что ли там игровые автоматы (которые запрещены) ??? Я то думал вексельный центр!