Налётчики разгромили игровой зал на Красном проспекте

Сегодня ночью разбили дверь вексельного центра Bingo — читатели НГС сообщили, что тут находятся игровые автоматы
Фото: Густаво Зырянов
В ночь на вторник, 27 августа, хулиганы разбили и взломали входную дверь вексельного центра Bingo, расположенного в жилом доме на углу Красного проспекта и улицы Крылова.
«Похоже, тут ночью кто-то проигрался в автоматы и всё разгромил. <…> Среди ночи разбудили хлопки и звон стекла, что мы аж проснулись», — рассказала корреспонденту НГС читательница, ставшая очевидицей происшествия в доме на Крылова, 5 / Красный проспект, 59.
В частной охранной организации «Сибирское согласие», охраняющей это помещение, корреспонденту НГС подтвердили, что утром выезжали по этому адресу.
«Утром у нас прошло отключение электричества, что обесточили прибор [на этом объекте]. Но тревожную кнопку никто не нажимал. <…> Это в 6:25 было. <…> После чего приехала наша группа проверить, реальное это отключение или просто [провод] выдернули из розетки. Но никто никого туда не пустил, сообщили, что там работает группа ОБЭПа и на кого-то заведено уголовное дело», — сообщил дежурный «Сибирского согласия».
В пресс-службе областного ГУ МВД корреспонденту НГС подтвердили работу полицейских в вексельном центре, но отказались раскрывать подробности.
«Сотрудники полиции по указанному адресу с указанного времени и по настоящее время проводят оперативно-разыскные мероприятия», — сообщили в полиции.
В начале лета НГС рассказал, как павильон с игровыми автоматами на улице Кропоткина полиция закрывала несколько раз, выезжая на место даже в масках.