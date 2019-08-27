Налётчики разгромили игровой зал на Красном проспекте

В ночь на вторник, 27 августа, хулиганы разбили и взломали входную дверь вексельного центра Bingo, расположенного в жилом доме на углу Красного проспекта и улицы Крылова.

«Похоже, тут ночью кто-то проигрался в автоматы и всё разгромил. <…> Среди ночи разбудили хлопки и звон стекла, что мы аж проснулись», — рассказала корреспонденту НГС читательница, ставшая очевидицей происшествия в доме на Крылова, 5 / Красный проспект, 59.

В частной охранной организации «Сибирское согласие», охраняющей это помещение, корреспонденту НГС подтвердили, что утром выезжали по этому адресу.

