Над Новосибирском с рёвом пролетели бомбардировщики

Над городом пролетели три сверхзвуковых Ту-22М3
Фото: Александр Ощепков
Сегодня утром, 27 августа, над центром Новосибирска пролетели ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3.
По наблюдениям корреспондентов НГС, начиная с 12:30, над городом пролетели три сверхзвуковых самолёта Ту-22М3. В пресс-службе Центрального военного округа пообещали предоставить информацию о самолётах позднее.
Первый полёт Ту-22М3 состоялся в 1983 году. Всего было произведено 268 самолётов модификации М3. Самолёты используются для сдерживания агрессии и изначально предназначались для боёв с авианосными ударными группами на море. 14 самолётов Ту-22М3 были задействованы во время военной операции в Сирии в 2015 году.
В начале апреля самолёты МиГ-31 пролетали над центром города — тогда они садились на дозаправку в Толмачёво. А 19 августа в новосибирском аэропорту Толмачёво приземлились несколько военных самолётов Ил-76 с флагами Китайской Народной Республики на борту.