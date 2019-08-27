Над Новосибирском с рёвом пролетели бомбардировщики

Сегодня утром, 27 августа, над центром Новосибирска пролетели ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3.



По наблюдениям корреспондентов НГС, начиная с 12:30, над городом пролетели три сверхзвуковых самолёта Ту-22М3. В пресс-службе Центрального военного округа пообещали предоставить информацию о самолётах позднее.

Первый полёт Ту-22М3 состоялся в 1983 году. Всего было произведено 268 самолётов модификации М3. Самолёты используются для сдерживания агрессии и изначально предназначались для боёв с авианосными ударными группами на море. 14 самолётов Ту-22М3 были задействованы во время военной операции в Сирии в 2015 году.