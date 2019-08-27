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Город

Над Новосибирском с рёвом пролетели бомбардировщики

Такие самолёты отправляли воевать в Сирию

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Над городом пролетели три сверхзвуковых Ту-22М3

Фото: Александр Ощепков

Сегодня утром, 27 августа, над центром Новосибирска пролетели ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3.

По наблюдениям корреспондентов НГС, начиная с 12:30, над городом пролетели три сверхзвуковых самолёта Ту-22М3. В пресс-службе Центрального военного округа пообещали предоставить информацию о самолётах позднее.

Первый полёт Ту-22М3 состоялся в 1983 году. Всего было произведено 268 самолётов модификации М3. Самолёты используются для сдерживания агрессии и изначально предназначались для боёв с авианосными ударными группами на море. 14 самолётов Ту-22М3 были задействованы во время военной операции в Сирии в 2015 году.

В начале апреля самолёты МиГ-31 пролетали над центром города — тогда они садились на дозаправку в Толмачёво. А 19 августа в новосибирском аэропорту Толмачёво приземлились несколько военных самолётов Ил-76 с флагами Китайской Народной Республики на борту.

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    КОММЕНТАРИИ (93)

    Морнингстар
    27 авг 2019 в 13:14

    Пусть уж лучше наши летают, чем не наши.

    Фото пользователя
    27 авг 2019 в 13:13

    Пенсии пролетают каждый день. Ну это же не мост детям построить. Своих диктаторов диктатор должен защищать бесплатно%)

    Фото пользователя
    27 авг 2019 в 13:21

    И хорошо, что летают. Пусть и впредь летают. В этой мощи и силе есть своя красота. И наши военные - самые лучшие.
    Любители писать про «полетели наши пенсии», как вы не поймёте, что армия у нас должна быть сильной. Уж лучше свою армию содержать, чем чужую.