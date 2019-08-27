Врач скорой помощи получила травмы в ДТП с «десяткой» на улице Кирова

«В 23:50 водитель 1989 года рождения, трезвый, двигался на автомобиле ВАЗ-2110 по улице Бориса Богаткова со стороны улицы Ленинградской с левым поворотом на улицу Кирова <...> и в пути следования <...> совершил столкновение с автомобилем скорой помощи ГАЗ под управлением водителя 1988 года рождения», — описали ДТП в отделении пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД по Новосибирской области.

В Госавтоинспекции Новосибирской области рассказали о травмах врача скорой помощи, которая пострадала в ночь на вторник, 27 августа, в столкновении с «десяткой» на перекрёстке Кирова и Бориса Богаткова.

По данным автоинспекторов, скорая помощь выехала на перекрёсток по Бориса Богаткова со стороны улицы Нижегородской, чтобы поехать прямо — в направлении Ленинградской.

«Скорая следовала на вызов, пациента в машине не было. Доктор получил небольшие травмы», — сообщила главный врач Новосибирской станции скорой помощи Ирина Большакова.



В ГИБДД уточнили, что в столкновении пострадала 25-летняя врач скорой помощи: она ушибла правую ногу. Врачи отпустили пострадавшую лечиться домой.

В конце июня экипаж скорой помощи попал в ДТП на Красном проспекте: в машину, которая везла в больницу 13-летнего мальчика, врезался микроавтобус.

