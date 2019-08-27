Рубрики
СЕЙЧАС +25°С
Пробки 4/10
usd 65.97
eur 73.40

Темы

СЕЙЧАС +25°С
Пробки 4/10
usd 65.97
eur 73.40

Все новости

Все новости
Происшествия

Врач скорой помощи получила травмы в ДТП с «десяткой» на улице Кирова

Машины столкнулись на перекрёстке Кирова и Бориса Богаткова

Поделиться

2 552
10 Обсудить

Скорая помощь ехала на вызов и попала в ДТП — пострадала врач

Фото: ГИБДД Новосибирской области

В Госавтоинспекции Новосибирской области рассказали о травмах врача скорой помощи, которая пострадала в ночь на вторник, 27 августа, в столкновении с «десяткой» на перекрёстке Кирова и Бориса Богаткова.

«В 23:50 водитель 1989 года рождения, трезвый, двигался на автомобиле ВАЗ-2110 по улице Бориса Богаткова со стороны улицы Ленинградской с левым поворотом на улицу Кирова <...> и в пути следования <...> совершил столкновение с автомобилем скорой помощи ГАЗ под управлением водителя 1988 года рождения», — описали ДТП в отделении пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД по Новосибирской области.

По данным автоинспекторов, скорая помощь выехала на перекрёсток по Бориса Богаткова со стороны улицы Нижегородской, чтобы поехать прямо — в направлении Ленинградской. 

«Скорая следовала на вызов, пациента в машине не было. Доктор получил небольшие травмы», — сообщила главный врач Новосибирской станции скорой помощи Ирина Большакова.

В ГИБДД уточнили, что в столкновении пострадала 25-летняя врач скорой помощи: она ушибла правую ногу. Врачи отпустили пострадавшую лечиться домой.

В конце июня экипаж скорой помощи попал в ДТП на Красном проспекте: в машину, которая везла в больницу 13-летнего мальчика, врезался микроавтобус. 

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

ДТП со скорой помощью

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (10)

    Фото пользователя
    27 авг 2019 в 13:07

    Я вот с лестницы упала, синяк на бедре.Пошла лечиться домой! Напишите новость про меня а то страдаю от безучастности к моей судьбе.

    Фото пользователя
    27 авг 2019 в 12:59

    Пора запрещать левый руль.

    Фото пользователя
    27 авг 2019 в 12:55

    Левый руль опасен!