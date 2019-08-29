«Я видел моржей!»: школьник из Новосибирска доплыл на ледоколе до Северного полюса

Экспедиция к Северному полюсу проходила в середине августа на атомном ледоколе «50 лет Победы»

10-летний школьник из Новосибирска Платон Кливакин вернулся из экспедиции по Арктике — он пробыл на атомном ледоколе 10 дней и привёз на Северный полюс флаг Новосибирской области. В Мурманске завершился специальный детский рейс на Северный полюс, который бесплатно устроили 68 школьникам из разных городов страны, сообщили в пресс-службе Информационного центра по атомной энергетике (ИЦАЭ). Экспедицию приурочили к 60-летию атомного ледокольного флота России. Среди участников оказался четвероклассник из Новосибирска, ученик Новосибирской специальной музыкальной школы Платон Кливакин.

Флаг Новосибирской области Платону вручил министр образования региона — школьники устроили с флагами своих регионов флешмоб прямо на полюсе Фото: myatom.ru

Экспедиция проходила на борту атомного ледокола Фото: Платон Кливакин

Школьники проплывали мимо арктических островов, архипелагов и побережья Норвегии Фото: Платон Кливакин

Экспедиция проходила на атомном ледоколе «50 лет Победы». Он стартовал в Мурманске и проходил по Северному Ледовитому океану — волонтёры смогли увидеть архипелаги Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, айсберги и диких животных. «Первая ночь прошла в порту на ледоколе. На следующий день возле ледокола был праздник и торжественное отплытие, — рассказал корреспонденту НГС Платон Кливакин. — Из Мурманска [отправились] через Землю Франца-Иосифа (на неё мы не высаживались, но увидели белую медведицу с медвежатами, я рассматривал их в бинокль) на Северный полюс. На Северном полюсе мы высадились, организовали флешмоб с флагами. На обратном пути посмотрели на Норвегию. И обратно в Мурманск <...> Потрясающие впечатление произвел Северный полюс! Огромная снежно-ледяная равнина. Я ожидал увидеть его более рельефным. Но он совершенно непередаваемый, фантастический. Очень экзотический воздух, ни на что не похожий. Очень необычный ветер. Всё пространство как будто нереальное.

Такое ощущение, что время там остановилось.

Там сейчас полярный день — смены дня и ночи не ощущается вообще».

Флаг Новосибирской области, который Платон привёз на Северный полюс, вручил ему в начале августа министр образования региона Сергей Федорчук. «Относись к нему уважительно. На тебя возложена почётная миссия <...>», — процитировала пресс-служба ИЦАЭ слова министра во время его встречи со школьником.

«Я мечтал увидеть, как ледокол раскалывает льды. Я это увидел своими глазами! Я чувствовал его вибрацию!» — вспоминает Платон Фото: Платон Кливакин

В экспедицию отправили почти 70 школьников со всей России Фото: Владимир Василевский

«Поразила Земля Франца-Иосифа, когда на одном острове в одно время присутствуют все времена года — в одном месте острова лежит снег, а через несколько метров растут цветы. Это поразительно!» — говорит Платон Фото: myatom.ru

«На полюс высаживались два раза. Первый раз — на съемку флешмобов. Потом немного погрелись, и второй раз — для фотографий. Встреча с Северным полюсом была очень трогательной и волнительной. Мы стояли на открытой палубе, ледокол шёл по льдам,



нам объявляли из рубки: "300 метров до Северного полюса", "200 метров", "100...". У меня замерло дыхание.

Голос дрожал, из глаз текли слёзы. Ни с чем, ни с чем не сравнимое ощущение! Север покорил своей красотой, могуществом и размерами. И я видел это собственными глазами!» — поделился Платон. Школьник рассказал, что во время путешествия ему удалось увидеть диких животных — белых медведей, моржей, косатку и тюленя: «Я видел моржей — очень близко — и небольшого моржонка! Я разглядывал их (они сидели на льдине рядом с ледоколом), слышал, как они переговариваются между собой. Они очень красивые!»

Во время 10-дневной экспедиции на борту ледокола для школьников устраивали мастер-классы, встречи, экскурсии, конкурсы и игры. По данным ИЦАЭ, для волонтёров провели творческие встречи актриса Елена Яковлева, телеведущий Валдис Пельш, блогер Руслан Усачёв.

Видео: Юлия Шипицина