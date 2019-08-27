«Завтра тут дети пойдут»: на деревянном мосту к школе в Калининском районе появились дыры

Общественники движения «Защитим Богданку!» сообщили, что в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска им пообещали восстановить мост на 1-м Краснодонском переулке, который находится неподалёку от ДК имени Горького, до начала учебного года. В распоряжении редакции есть копия этого ответа за подписью замначальника департамента Юрия Сердюка.

Деревянный мост к школе № 26 в Калининском районе Новосибирска начал разрушаться — местами из него проваливаются доски, а многочисленные заплаты плохо держатся. Общественники опасаются, что мост не отремонтируют к началу учебного года.

В ответе говорится, что до 1 сентября подрядная организация ООО «Мост АЛТ» должна заменить доски, окрасить ограждения и укрепить откосы. На сегодняшний день, как сообщил корреспонденту НГС один из активистов движения, работы в полном объёме так и не были проведены.

«Они должны были весь мост починить. Вместо этого подлатали пару небольших участков и на этом работы закончили. Сегодня прислали фотографию, где видно, что доски на мосту уже просто начали проваливаться. Завтра в школе № 26 перекличка, по этому мосту пойдут дети — те, кто выполнял работы, и те, кто их принимал, вообще готовы принять на себя ответственность за возможные последствия такого ремонта», — говорит общественник.

Как сообщил корреспонденту НГС гендиректор ООО «Мост АЛТ» Виталий Гуненко, мост будет отремонтирован в срок — на объекте уже поменяли один пролёт. Для ремонта остальной части моста подготовят древесину — её пропитывают специальным раствором, чтобы материал не гнил и дольше не портился.

Корреспондент НГС направил запрос в мэрию с просьбой прокомментировать, по какой причине мост долгое время не ремонтировали.