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Город

«Завтра тут дети пойдут»: на деревянном мосту к школе в Калининском районе появились дыры

Подрядчик утверждает, что мост отремонтируют до начала года

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Местами у моста проваливаются доски, а многочисленные заплаты плохо держатся

Фото: читатель НГС

Деревянный мост к школе № 26 в Калининском районе Новосибирска начал разрушаться — местами из него проваливаются доски, а многочисленные заплаты плохо держатся. Общественники опасаются, что мост не отремонтируют к началу учебного года. 

Общественники движения «Защитим Богданку!» сообщили, что в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска им пообещали восстановить мост на 1-м Краснодонском переулке, который находится неподалёку от ДК имени Горького, до начала учебного года. В распоряжении редакции есть копия этого ответа за подписью замначальника департамента Юрия Сердюка.

В ответе говорится, что до 1 сентября подрядная организация ООО «Мост АЛТ» должна заменить доски, окрасить ограждения и укрепить откосы. На сегодняшний день, как сообщил корреспонденту НГС один из активистов движения, работы в полном объёме так и не были проведены.

«Они должны были весь мост починить. Вместо этого подлатали пару небольших участков и на этом работы закончили. Сегодня прислали фотографию, где видно, что доски на мосту уже просто начали проваливаться. Завтра в школе № 26 перекличка, по этому мосту пойдут дети — те, кто выполнял работы, и те, кто их принимал, вообще готовы принять на себя ответственность за возможные последствия такого ремонта», — говорит общественник.

Как сообщил корреспонденту НГС гендиректор ООО «Мост АЛТ» Виталий Гуненко, мост будет отремонтирован в срок — на объекте уже поменяли один пролёт. Для ремонта остальной части моста подготовят древесину — её пропитывают специальным раствором, чтобы материал не гнил и дольше не портился.

Корреспондент НГС направил запрос в мэрию с просьбой прокомментировать, по какой причине мост долгое время не ремонтировали.

В начале августа стало известно, что на Советском шоссе восстановят пешеходный мост, снесённый в 2015 году самосвалом, проехавшим под ним с поднятым кузовом. 

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    КОММЕНТАРИИ (14)

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    27 авг 2019 в 12:05

    Жесть как она есть. Сразу видно, что дети чиновников мэрии там в школу не ходят. А к учебному году уже вряд ли успеют.

    Лонгер
    27 авг 2019 в 12:04

    Что вообще происходит с этим мостом, он разваливается каждую неделю, уже везде об этом говорят, а администрация и мэрия и пальцем не пошевелили.

    Даааа
    27 авг 2019 в 12:03

    А почему нельзя сразу железный мост сделать?