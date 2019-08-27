РПЦ возобновила стройку храма в cаду Дзержинского

«С тех пор как Владыка Никодим (митрополит Новосибирский и Бердский. — Прим. ред. ) назначил меня настоятелем этого храма, утро начинается с вопроса самому себе: где взять кирпич и бетон?! Люди жертвуют на строительство, и за них будут молиться здесь до тех пор, пока будет стоять храм, как за строителей и благоустроителей. Кто не может помочь материально — молится, чтобы Господь помог построить на этой земле храм», — цитируют в пресс-службе митрополии слова Владимира Боброва.

Впервые разрешение на строительство храма было получено в 2011 году. В документах на сайте мэрии Новосибирска сообщается, что новый храм будет двухэтажным и вместит до 600 прихожан.

Площадку под строительство храма начали готовить ещё в 2012 году — тогда для этого на участке срубили 79 берёз. Позднее в пресс-службе епархии корреспонденту НГС сообщили, что единственный храм на территории Дзержинского района находится в парке «Берёзовая роща» и уже не способен вместить всех желающих, кроме того в здании нет коммуникаций.

В апреле НГС разбирался, зачем Новосибирская епархия согласовывала размещение двух новых часовен и храма, а также где и когда они появятся. В аналогичной ситуации, когда средств на строительство недостаточно, оказался и храм на улице Петухова — в РПЦ пожаловались, что всё строительство ведётся лишь на пожертвования прихожан и меценатов.