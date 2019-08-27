РПЦ возобновила стройку храма в cаду Дзержинского

Настоятель храма Владимир Бобров попросил областные власти официально зарегистрировать приход
Фото: nskmi.ru
В Дзержинском районе Новосибирска продолжат строительство храма во имя святителя Макария Алтайского в саду Дзержинского. На днях настоятель храма Владимир Бобров попросил министерство юстиции Новосибирской области официально зарегистрировать новый приход.
Информация об этом появилась на сайте Новосибирской митрополии РПЦ накануне вечером, 26 августа. Строительство храма, по данным митрополии, идёт преимущественно на пожертвования неравнодушных горожан.
«С тех пор как Владыка Никодим (митрополит Новосибирский и Бердский. — Прим. ред.) назначил меня настоятелем этого храма, утро начинается с вопроса самому себе: где взять кирпич и бетон?! Люди жертвуют на строительство, и за них будут молиться здесь до тех пор, пока будет стоять храм, как за строителей и благоустроителей. Кто не может помочь материально — молится, чтобы Господь помог построить на этой земле храм», — цитируют в пресс-службе митрополии слова Владимира Боброва.
Впервые разрешение на строительство храма было получено в 2011 году. В документах на сайте мэрии Новосибирска сообщается, что новый храм будет двухэтажным и вместит до 600 прихожан.
Площадку под строительство храма начали готовить ещё в 2012 году — тогда для этого на участке срубили 79 берёз. Позднее в пресс-службе епархии корреспонденту НГС сообщили, что единственный храм на территории Дзержинского района находится в парке «Берёзовая роща» и уже не способен вместить всех желающих, кроме того в здании нет коммуникаций.
В апреле НГС разбирался, зачем Новосибирская епархия согласовывала размещение двух новых часовен и храма, а также где и когда они появятся. В аналогичной ситуации, когда средств на строительство недостаточно, оказался и храм на улице Петухова — в РПЦ пожаловались, что всё строительство ведётся лишь на пожертвования прихожан и меценатов.