На Бердском шоссе поймали водителя с полумиллионным долгом

В ведомстве уточнили, что приставы и автоинспекторы использовали в работе прибор «Дорожный пристав», который считывает госномера и вычисляет из транспортного потока машины, принадлежащие должникам.

«Всего в ходе рейда проверено более 50 автомобилистов, почти половина из них оказались в списке должников», — сообщили в службе судебных приставов.

Об итогах рейда, который прошёл 26 августа, рассказали в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

В итоге некоторые автомобили приставам пришлось арестовать. Например, они наложили арест на Toyota Noah, владелец которой задолжал по кредитам больше 500 тысяч рублей. Также под арест попал Renault Logan — его владелец оказался должен по кредитам больше 200 тысяч рублей. А семье из Бердска пришлось отменить поездку из-за долгов своей дочери — владелицы автомобиля Hyundai Elantra, который приставы тоже арестовали.

«Один из задолжавших автомобилистов, не желая лишаться автомобиля, предпочел рассчитаться с имеющимися долгами сразу на месте, оплатив через переносной терминал судебных приставов более 160 тысяч рублей», — рассказали в службе судебных приставов.



Все арестованные машины приставы передали представителям банков. Если владельцы машин в ближайшее время не погасят долги, то их автомобили продадут.

Ранее автоинспекторы устроили ночную облаву на пьяных водителей в Заельцовском районе — две машины отправили на спецстоянку.

