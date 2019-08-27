Водитель «девятки» сбил двух пешеходов возле киоска и ушёл с места ДТП

Стоявшие у киоска пешеходы получили травмы ног после того, как их сбила машина
Фото: ГИБДД Новосибирска
Новосибирская автоинспекция объявила в розыск водителя «девятки», который в ночь на вторник, 27 августа, сбил двух прохожих и врезался в киоск в микрорайоне «Лесоперевалка».
ДТП случилось в 1:40 возле дома № 115/1 на улице 1-я Чулымская, сообщил корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения городской ГИБДД Владислав Савченков.
«Неустановленный водитель двигался на автомобиле ВАЗ-2109 по улице [1-я] Чулымская со стороны 3-й Чулымской в сторону улицы Самотечной. В пути следования <...> совершил наезд на двух пешеходов, которые стояли у киоска», — описал ДТП инспектор.
По его данным, после этого машина въехала в киоск. Сейчас ГИБДД разыскивает водителя, который бросил автомобиль и ушёл с места ДТП. Всех, кто знает о его местонахождении, автоинспекторы просят позвонить по телефонам 232–23–51 или 232–23–21.
Владислав Савченков добавил, что пострадавших людей увезли в больницу. Согласно заключению врачей, 29-летний мужчина сломал левую голень, а 29-летняя девушка получила ушиб ноги.
В начале августа похожее происшествие случилось на «Золотой Ниве»: «Лада Приора» влетела в киоск с цветами, водитель оставил машину на месте ДТП и ушёл.