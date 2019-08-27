Водитель «девятки» сбил двух пешеходов возле киоска и ушёл с места ДТП

Новосибирская автоинспекция объявила в розыск водителя «девятки», который в ночь на вторник, 27 августа, сбил двух прохожих и врезался в киоск в микрорайоне «Лесоперевалка».

ДТП случилось в 1:40 возле дома № 115/1 на улице 1-я Чулымская, сообщил корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения городской ГИБДД Владислав Савченков.

«Неустановленный водитель двигался на автомобиле ВАЗ-2109 по улице [1-я] Чулымская со стороны 3-й Чулымской в сторону улицы Самотечной. В пути следования <...> совершил наезд на двух пешеходов, которые стояли у киоска», — описал ДТП инспектор.

