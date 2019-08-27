Вот и лето прошло: РЖД отменяет пляжные электрички по выходным

Со следующей недели перестанут ходить дополнительные электрички из Новосибирска в Искитим, которые курсировали с середины июня.

«В связи с окончанием летнего периода и снижением пассажиропотока <...> с 7 сентября отменяются два пригородных электропоезда № 6653 Новосибирск — Искитим и № 6656 Искитим — Новосибирск, курсирующие по субботам и воскресеньям», — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.



В пресс-службе напомнили, что эти электропоезда возили пассажиров с 15 июня. Часто эти электрички также называют пляжными — их маршрут проходит через станцию у пляжей на Обском море.