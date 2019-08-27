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Дороги и транспорт

Вот и лето прошло: РЖД отменяет пляжные электрички по выходным

В них стало ездить слишком мало пассажиров

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Изменения в расписании вступят в силу со следующей недели

Фото: Екатерина Калиневич / НГС

Со следующей недели перестанут ходить дополнительные электрички из Новосибирска в Искитим, которые курсировали с середины июня.

«В связи с окончанием летнего периода и снижением пассажиропотока <...> с 7 сентября отменяются два пригородных электропоезда № 6653 Новосибирск — Искитим и № 6656 Искитим — Новосибирск, курсирующие по субботам и воскресеньям», — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

В пресс-службе напомнили, что эти электропоезда возили пассажиров с 15 июня. Часто эти электрички также называют пляжными — их маршрут проходит через станцию у пляжей на Обском море.

Накануне новосибирские синоптики сообщили, что к городу подходит уральский циклон, который принесёт с собой дожди. Погода начнёт портиться уже днём во вторник, 27 августа.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    Петюня
    27 авг 2019 в 08:52

    Если все сидят в вагоне и нет стоящих мучающихся пассажиров то это называется мало и не выгодно возить.