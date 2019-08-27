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Страна и мир

Путин присвоил почётное звание медсестре из Новосибирской области

Женщина работает в центральной больнице Краснообска

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Указ был опубликован в понедельник, 26 августа

Фото: Алексей Дружинин (РИА «Новости»)

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении россиян государственными наградами — в список попала жительница Новосибирской области.

«Присвоить почётное звание <...> "Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации" Борисенко Светлане Андреевне — главной медицинской сестре государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Краснозёрская центральная районная больница"», — говорится в президентском указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

В апреле Владимир Путин присвоил звание Героя Труда Ольге Бочкарёвой, которая более 35 лет работает на станции Инская. А в мае президент наградил госнаградами и почётными званиями ещё пятерых жителей области.

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