Путин присвоил почётное звание медсестре из Новосибирской области

Указ был опубликован в понедельник, 26 августа
Фото: Алексей Дружинин (РИА «Новости»)
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении россиян государственными наградами — в список попала жительница Новосибирской области.
«Присвоить почётное звание <...> "Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации" Борисенко Светлане Андреевне — главной медицинской сестре государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Краснозёрская центральная районная больница"», — говорится в президентском указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
В апреле Владимир Путин присвоил звание Героя Труда Ольге Бочкарёвой, которая более 35 лет работает на станции Инская. А в мае президент наградил госнаградами и почётными званиями ещё пятерых жителей области.