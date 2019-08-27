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Развлечения

«Мы танцуем на крыше»: новосибирская группа выпустила клип о безграничной любви

Съёмки проходили на концерте и в баре

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На съёмки клипа ушло два дня

Фото: скриншот видео

Новосибирская группа «Парцвания» выпустила клип на песню «На крыше». Видео появилось в официальном сообществе музыкантов во «ВКонтакте».

«Этот клип о о любви. Безграничной, лёгкой и разной», — объяснила корреспонденту НГС вокалистка группы Татьяна Парцвания.

Девушка рассказала, что на съёмки ушло два дня. Они проходили в двух локациях: во время сольного концерта в культурном пространстве «Крыша» и во дворике бара The Rooks.

«Съёмки пошли не по сценарию. Много импровизировали, но в итоге получилось намного лучше, чем планировали. <...> В съёмках участвовали две актрисы социального театра МСТ, а также зрители нашего концерта», — объяснила певица.

Сейчас группа готовится к презентации четвёртого альбома, которая запланирована на 5 сентября.

В конце июля группа из Новосибирска «Плохие люди» выпустила клип на песню «С самыми плохими людьми». Этим треком музыканты хотели восстановить баланс добра и зла.

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