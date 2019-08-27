В Центральном парке начались испытания нового светового фонтана (видео)

Строительные работы должны завершиться осенью
Фото: коллаж видео со страницы Анны Терешковой / Facebook.com / anna.tereshkova.14
В Центральном парке начались испытания нового светового фонтана. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Анна Терешкова, начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска.
«Начинаем пусконаладочные работы в Центральном парке! Скоро открытие!» — написала она на своей странице.
В сентябре прошлого года стало известно, что деньги на строительство нового фонтана даст Сбербанк. Об этом заявил Герман Греф. Мэрия провела голосование среди новосибирцев, которые выбрали один из двух предложенных вариантов. В начале года строители начали готовить площадку: они пробурили 13-метровые скважины, чтобы взять пробы грунта. А весной в парке вырыли яму и начали строительство нового фонтана. Ранее в мэрии сообщали, что работы должны закончиться в сентябре.