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В Центральном парке начались испытания нового светового фонтана (видео)

Открытие должно состояться осенью

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Строительные работы должны завершиться осенью

Фото: коллаж видео со страницы Анны Терешковой / Facebook.com / anna.tereshkova.14

В Центральном парке начались испытания нового светового фонтана. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Анна Терешкова, начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска.

«Начинаем пусконаладочные работы в Центральном парке! Скоро открытие!» — написала она на своей странице.

В сентябре прошлого года стало известно, что деньги на строительство нового фонтана даст Сбербанк. Об этом заявил Герман Греф. Мэрия провела голосование среди новосибирцев, которые выбрали один из двух предложенных вариантов. В начале года строители начали готовить площадку: они пробурили 13-метровые скважины, чтобы взять пробы грунта. А весной в парке вырыли яму и начали строительство нового фонтана. Ранее в мэрии сообщали, что работы должны закончиться в сентябре.

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    КОММЕНТАРИИ (4)

    лена путина
    27 авг 2019 в 01:58

    наверное 7 или 8 сентября?

    С Богаткова
    27 авг 2019 в 01:58

    Наш ЧОП будет в него прыгать каждый год

    27 авг 2019 в 01:57

    "Открытие должно состояться осенью"
    Короче к 31 декабря может и сдадут.