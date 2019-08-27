В Центральном парке начались испытания нового светового фонтана (видео)

В Центральном парке начались испытания нового светового фонтана. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Анна Терешкова, начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска.

«Начинаем пусконаладочные работы в Центральном парке! Скоро открытие!» — написала она на своей странице.