В Кировском районе автомобиль «Яндекс.Такси» столкнулся с «Субару»

Вечером в понедельник, 26 августа, в Кировском районе Новосибирска столкнулись автомобиль такси и «Субару». Авария произошла на пересечении улиц Ватутина и Тульской.

Автомобили двигались в попутном направлении в сторону площади Маркса. ДТП произошло, когда «Субару» решил повернуть налево, в него врезался брендированный автомобиль такси. Очевидцы в группе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» сообщают, что в аварии пострадала пассажирка иномарки — её увезли на скорой с сотрясением мозга.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области информацию об аварии подтвердили.