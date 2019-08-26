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В Кировском районе автомобиль «Яндекс.Такси» столкнулся с «Субару»

Очевидцы сообщают, что пострадала женщина

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Очевидцы сообщают, что «Субару» поворачивал налево, когда в него врезался автомобиль такси

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» vk.com / act54

Вечером в понедельник, 26 августа, в Кировском районе Новосибирска столкнулись автомобиль такси и «Субару». Авария произошла на пересечении улиц Ватутина и Тульской.

Автомобили двигались в попутном направлении в сторону площади Маркса. ДТП произошло, когда «Субару» решил повернуть налево, в него врезался брендированный автомобиль такси. Очевидцы в группе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» сообщают, что в аварии пострадала пассажирка иномарки — её увезли на скорой с сотрясением мозга.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области информацию об аварии подтвердили.

«Столкнулись два легковых автомобиля. По пострадавшим информации пока нет. Сотрудники сейчас работают на месте», — рассказали в ведомстве.

Сегодня днём 93-летний водитель не справился с управлением и улетел в кювет в районе Гусиного Брода.

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