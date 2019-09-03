«На этой вечеринке нет аниматоров»: психолог — о том, как перестать плыть по течению

Годы проходят один за другим, река времени неспешно течет сквозь тебя, а то великое, удивительное, манящее, о чем мечтал, так и не наступает. Это чувство знакомо и молодым

Что делать, если чувство «жизнь — боль» не покидает? В авторской колонке психолог Михаил Прынков объясняет, откуда это состояние берется и как с ним бороться:

У Татьяны Толстой есть рассказ «Огонь и пыль». В нем с большой психологической точностью показано состояние женщины, живущей завтрашним днем. Жизнь эта «не совсем настоящая, жизнь на чемоданах», зато наполненная сладкими мечтами, туманными грезами, томительным ожиданием чего-то большого, светлого и величественного. «Огромное счастье ждет меня впереди, какое — не скажу, не знаю сама, но голоса шепчут: жди, жди». Годы проходят один за другим, река времени неспешно течет сквозь тебя, а то великое, удивительное, манящее, о чем мечтал, так и не наступает.



И вот уже кажется, что краски поблекли, мир припорошен пылью. Все вокруг куда-то движутся, ныряют в теплые воды счастья, и только ты словно бы превратился в камень, вросший в илистый берег и медленно зарастающий ряской и мхом. Знакомое ощущение? Чувство, что жизнь проходит мимо, а время утекает сквозь пальцы, не оставляя после себя ничего — только усталость и странную, ноющую боль об упущенном. Где-то на краю сознания мелькает мысль: а ведь мог бы… а ведь могла бы… И ты думаешь: ну ничего, завтра или послезавтра. Еще не поздно. Еще успею. Вот только наберусь сил, вдохну поглубже.

А потом обнаруживаешь, что нет больше ни сил, ни воздуха. И даже никакого «завтра» нет, а есть лишь череда дней, похожих один на другой

И где-то там, не так уж и далеко, неумолимый конец. Те, кто испытывал подобное состояние, знают, насколько тяжелым и удушливым оно может быть. Причем для этого вовсе не обязательно ждать до пенсии: чувство пустоты, бессмысленности, быстротечности жизни посещает людей и в молодом возрасте. Почему такое происходит и что с этим делать? Подробный ответ мог бы занять целую книгу, и не одну. Но попробую сформулировать кратко.



Когда мы размышляем о потоке жизни, то говорим на языке метафор, абстракций. На самом деле жизнь никуда не «течет» и не «проходит». Жизнь — это последовательность событий, источником которых являются люди. Мы сами. Только мы определяем наше отношение к миру. Мы решаем, включиться в преобразование реальности или наблюдать за этим процессом со стороны.

Проблема возникает тогда, когда мы начинаем верить, что можем влиять на мир одним лишь фактом своего бытия. Когда хотим быть активными участниками событий, но ничего для этого не делаем! Как принцесса, которая сидит в башне и мечтает, что однажды за ней приедет прекрасный принц. Ну что ж, надейся и жди. Пока не умрешь от старости. Потому что принц по дороге встретит другую принцессу, которая догадалась выбраться из башни и отправиться навстречу своему суженому.

Будущее определяется настоящим, но само по себе не существует. Это лишь фантазия, яркий мираж

Можно сколько угодно мечтать о великих свершениях и победах, но странно надеяться, что они произойдут сами по себе! Ходить на давно опостылевшую офисную работу и ждать, что однажды вдруг проснешься богатым и знаменитым. Так не бывает.



В психологии есть понятие «локус контроля». Люди с внешним локусом контроля верят, что их жизнь определяется обстоятельствами. Люди с внутренним локусом считают, что сами управляют своим существованием. Многочисленные исследования показывают, что люди с внутренним локусом, как правило, оказываются более успешны, больше зарабатывают, отличаются большей уверенностью в себе и чувством благополучия.

Отношение к миру влияет на способ взаимодействия с ним. Если я считаю, что моей жизнью, эмоциями, состояниями управляет кто-то другой: Бог, судьба, удача, наследственность — то и свое существование строю по воле других. Плыву по течению, жду знаков свыше, живу надеждами и мечтами. При этом у меня нет устойчивых целей и стремлений, а если и есть, вряд ли я их достигну, ведь я не сам прокладываю маршрут. Если повезет, моя жизнь сложится неплохо, я выполню принятую в обществе программу, и все у меня будет «как у людей», вот только принесет ли мне это личное счастье? Позволит ли ощутить полноту существования? Смогу ли я назвать эту жизнь подлинно своей?



Фразы, характерные для людей с внешним локусом контроля: «У меня не было выбора»; «Мне не повезло»; «Что я мог поделать?»; «Не мы такие, жизнь такая»; «Ты меня обидел»; «Расскажи что-нибудь». Состояния, в которые рискуют «провалиться» люди с внешним локусом: апатия, депрессия, алкогольная и наркотическая зависимость, а в старости — чувство горького разочарования, отчаяние (ничего уже не исправить!) и деменция как последняя попытка психики защититься от невыносимых переживаний.

Человек с внутренним локусом контроля живет иначе. Вовсе не обязательно, что счастливее — но его путь будет другим. Более рискованным и индивидуальным. Если я сам определяю свои цели и задачи, передо мной не встает проблема смысла жизни — ведь я не нуждаюсь в том, чтобы кто-то мне его дал. Смысл своего существования я способен сформулировать сам. Не найти, а создать его. Если у меня есть цели, я могу выбирать пути их достижения, не дожидаясь чьих-то указаний. Возможно, меня будут осуждать за то, что иду своей дорогой, отличаюсь «лица необщим выраженьем», но я готов к этому, потому что это мой личный путь. Мой собственный выбор. И я делаю этот выбор сегодня, сейчас, каждый день, в настоящем, а не в будущем.



Фразы, которые произносят люди с внутренним локусом контроля: «Я так решил»; «Это моя ответственность»; «Я ошибся»; «Я на тебя обижен»; «Хочу тебе кое-что рассказать». Такие люди совершают научные прорывы, встают во главе революций и раньше всех поднимаются из окопа. Они же становятся первыми жертвами политического преследования и ярости разгневанной толпы.

Конечно, люди не делятся на чистых экстерналов и интерналов. У каждого из нас бывают минуты душевной слабости и подъема, печали и вдохновения, трусости и отваги. Каждый зависит от условий вокруг. И все же у любого человека есть склонность реагировать на жизненные вызовы тем или иным образом. И именно экстерналы, то есть люди с внешним локусом контроля, чаще говорят о своем существовании как о пустом и бессмысленном. Они словно чужие на празднике жизни, и неудивительно: пока другие танцуют и веселятся, экстерналы ждут, что их кто-то будет развлекать.

Но на этой вечеринке нет аниматоров. Развлечения надо придумать самостоятельно

Душевная жизнь экстернала — мечты, фантазии и надежды. Жизнь интернала — цели и их достижение. Мечтать приятно, но грезами нельзя насытиться. Деятельностью можно.



Как же взять судьбу в свои руки? Непростая задача для того, кто привык плыть по течению. Менять привычный образ мышления сложно, а порой и больно. Поэтому люди приходят к психотерапевту: с поддержкой специалиста эта работа становится не такой тяжелой.

Для начала стоит прислушаться к себе. Спросить: чего я хочу? Взять листок бумаги и выписать свои желания. И не пять-семь, а хотя бы пятьдесят. Кажется, что это много? Ничуть. Если выключить фильтры восприятия, услышать себя по-настоящему, можно составить список и из сотни, и из двух сотен пунктов. Не стоит надеяться сделать это за один вечер. Всякая психологическая работа требует времени. Человек хочет очень многого, но мы привыкли отмахиваться от собственных стремлений, стыдиться их, бояться и обесценивать. Первый этап в возвращении локуса контроля — обнаружить свои желания и признать их.

Затем можно провести сортировку получившегося списка. Отделить главное от второстепенного, возможное от невозможного. Решить, к чему ты готов уже сейчас, что можно отложить на потом, а от чего лучше вообще отказаться. Это второй этап — определение целей, принятие ответственности за выбор жизненного пути.

Поняв свои цели, нужно четко представить способы их достижения. Например, я хочу стать доктором. Для этого я должен получить образование. Для этого необходимо подготовиться к экзаменам. Для этого нужно составить учебный план. И так далее. Шаг за шагом, звено за звеном, мы куем цепочку, связывающую наше «сегодня» с желаемым «завтра». Мы должны знать, куда идем, зачем и по какой дороге. Это третий этап — планирование, самоконтроль, построение маршрута.

Четвертый этап — этап действий. Легко строить планы на жизнь, сидя за столом перед листом бумаги. Гораздо труднее воплощать их в реальность. Придется рисковать, пробовать и ошибаться, сталкиваться с собственной глупостью и некомпетентностью. И учиться, учиться, учиться. Это сложно и часто — страшно. Именно поэтому не стоит бросаться с места в карьер, приходить в спортзал и сразу брать стокилограммовую штангу, впервые открывать бизнес, закладывая квартиру, машину и дачу. Так ты успеха не добьешься. Только надорвешься, потратишь силы и разочаруешься. Путь мудрого — достижение целей в зоне ближайшего развития. Так, чтобы совершенствовать навыки, но не гробить здоровье. Требовать от себя построить бизнес-империю, не умея завести счет в банке, столь же глупо, как требовать от ребенка пробежать стометровку, когда он еще ползает в манеже. Сначала нужно хотя бы научиться ходить! Хотя бы встать на ноги!

И, наконец, пятый этап — этап подлинной ответственности. Когда предыдущие этапы многократно пройдены, к этому люди приходят сами. Приходят к пониманию, что именно они определяют, как строить жизнь в рамках своих возможностей и ограничений. Понимают, что от их поступков в настоящем зависит будущее. Понимают, что реальность меняется в результате каждого, даже незначительного действия. Понимают, что они сами выбирают, как реагировать на то или иное событие. И сами решают, будет их жизнь чередой похожих друг на друга дней или историей личного роста и преобразования мира.

Прекрасное далёко не приходит само. Его нужно построить собственными руками.



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