«Мама знает лучше!»: психолог дает вредные советы, как воспитать «ребенка мечты»

Очень сложно быть ребенком. Каждый взрослый — от родителей до педагогов в школе и на кружке — заваливает советами о том, как жить, что делать, что есть и с кем дружить. А если присмотреться, работают ли эти советы вообще? Психолог-консультант Михаил Прынков с иронией перечисляет всё, что вы, возможно, слышали в глубоком детстве, а сегодня говорите сами. Хотя так делать нельзя. Почитайте его колонку.

Здравствуйте, уважаемые родители! Многие спрашивают, как правильно воспитывать детей? Сегодня я дам вам несколько простых, проверенных временем советов. Следуя им, вы сможете вырастить ребенка своей мечты.



Как известно, лучший метод воспитания — воспитание на собственном примере. Вот и покажите пример, как не надо жить! Хотите уберечь ребенка от курения — дымите сами, желательно прямо в квартире. Хотите вырастить трезвенника — выпивайте каждую пятницу. Пусть с детства видит, как это вредно.

Избегайте четких инструкций. Указания должны быть размытыми и неконкретными: «Будь осторожней», «Старайся лучше», «Уважай старших». Ребенок должен научиться угадывать, что вы имеете в виду. Если он этого не делает, не бойтесь его наказывать. Наказание укрепляет понимание.

Предъявляйте требования, которые нельзя исполнить. «Думай быстрее», «Нужно любить кашу», «Надо только захотеть». Пускай старается и тренирует силу воли. У него ничего не получится, зато у вас будет повод для критики.

Ругайте ребенка как можно чаще — кто, как не вы, укажет ему на ошибки. Завалил контрольную? Наорите и накажите. Разбил вазу? Доведите до слез и накажите. Плохо помыл посуду? Устройте получасовую сцену на тему «мать и неблагодарное дитя» (и не забудьте наказать). Необходимо сразу дать понять, что любая ошибка влечет за собой расплату.

Угрожайте отдать его в детский дом, прохожим или цыганам: ребенок должен твердо усвоить, что родители готовы бросить его в любой момент

Пугайте чертями, бабайкой и чудищем под кроватью. Заикание, энурез и нервные тики — критерий того, что вы достигли успеха.

Почаще применяйте силу. Кто сказал, что детей нельзя бить? Плюньте этому человеку в лицо! Только представьте, с какой эффективностью и желанием вы бы выполняли свою работу, если бы начальник отвешивал вам пинки и подзатыльники! Вот и с ребенком надо так же. Тем более он и сдачи дать не может.

Оскорбляйте и навешивайте ярлыки. Ребенок пытается понять, кто он, так расскажите, что он слабый, глупый, ленивый, растяпа, плакса и неумеха, что он рохля и идиот, сопляк и придурок. Желательно делать это публично, чтобы укрепить его характер, сделать стойким и сильным. Так закалялась сталь!

Задавайте вопросы, на которые невозможно ответить, вроде таких: «Ты что, дурак?», «О чем ты думал?», «Как тебе не стыдно?» — и главный вопрос: «Почему ты не хочешь?» Пусть развивает навык дискуссии.

Обвиняйте ребенка в своих эмоциональных проблемах. Этот негодник специально доводит вас, заставляет нервничать и тревожиться, причем делает это даже на расстоянии. Пусть отвечает за ваши переживания!

Помните: чувство вины нужно воспитывать с детства. Потом будет поздно!

Если так и вырастет невиноватым, как вы во взрослом возрасте заставите его подчиняться?

Почаще сравнивайте свое чадо с другими детьми, а еще лучше с идеалом, который никогда не плачет, успевает по всем предметам, всегда хорошо кушает и слушается маму с папой. Пусть ребенку будет стыдно, что он не дотягивает до ваших высоких стандартов.

Не стесняйтесь влезать в его личные границы. Что, у ребенка нет личных границ? Совершенно верно! Ребенок недееспособен, а потому все, что у него есть, принадлежит родителям, включая тело, мысли и чувства. Читайте его переписки и дневники, удаляйте приложения на телефоне, запрещайте запираться в ванной и входите в комнату без стука. Пусть знает, кто здесь хозяин.

Не позволяйте лениться. Свободные минуты складываются в годы жизни, потраченные впустую, поэтому с младенчества ведите его в кружки по фото, рисованию, языкам, танцам и макраме. Разве можно сидеть без дела, когда столько всего нужно добиться! Родители не успели, пусть он отрабатывает.

Ограничивайте инициативу. Пусть спрашивает у вас, что съесть на завтрак, во что поиграть и с кем дружить. Решайте за него, какую одежду носить, какую музыку слушать и чем заниматься. Только так можно воспитать послушного члена общества.



Как можно дольше скрывайте, откуда берутся дети. Рассказывайте сказки про аиста и капусту, пресекайте любые неудобные разговоры, при словах «пенис» и «вагина» зовите полицию. Хороший тон — когда ребенок узнает о сексуальности не от родителей, а из порножурналов и от сверстников во дворе, а еще лучше — прямо во время опытов с соседом или соседкой по парте.

Не забудьте сами и не уставайте напоминать отпрыску: хороший ребенок — это ребенок, который хорошо ест. Помните, что традиция запрещает выбрасывать еду и требует утилизировать все, что положено в тарелку. Если ребенок говорит, что не голоден, не верьте ему: маленький дурачок просто не способен понять, хочет он есть или нет.

«Мама знает лучше! Не зря же наела тридцать лишних кило. Просто в роду у всех кость широкая»

Опасайтесь быть последовательными. Хороший метод — ругать сегодня за то, за что хвалили вчера, и наоборот. Помните: награды должны быть неожиданными, а наказания непредсказуемыми. Пусть с детства привыкает к изменчивости мира.

Если, несмотря на все усилия, ребенок сломался, ведите его к психологу и требуйте починить. Ведь с вами и вашим окружением все в порядке, это ребенок всем назло ведет себя неправильно. Нужно сделать его нормальным!



Как считаете, бывает такое в реальности?