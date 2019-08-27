«Везде отказывают»: новосибирский доктор-робот спас водителя автобуса

Водитель автобуса пережил первую операцию больше 30 лет назад, а сейчас вернулся в клинику Мешалкина из-за аритмии

Хирурги новосибирской клиники Мешалкина выписали 43-летнего Виталия Сотникова из посёлка Тальменка Алтайского края, которого вылечили с помощью робота.

Житель Тальменки Виталий Сотников уже приезжал в клинику Мешалкина, когда ему было 8 лет, — его оперировала известная кардиохирург Елена Литасова. У сибиряка был врождённый порок сердца — дефект межжелудочковой перегородки, то есть отверстие между камерами сердца, которое хирург закрыла синтетической заплаткой.

Сотников рассказал корреспонденту НГС, что после этого он забыл о проблемах с сердцем — до 2014 года, когда почувствовал приступы аритмии. Алтайские врачи прописали ему таблетки, но они не помогали — и нарушения ритма сердца были довольно ощутимыми, сибиряк даже просыпался по ночам из-за приступов. В итоге он встал в очередь на операцию на два года и на прошлой неделе наконец дождался лечения в клинике Мешалкина.



Сердечно-сосудистый хирург клиники, доктор медицинских наук Александр Романов объяснил НГС, что аритмия стала следствием операции, выполненной более 30 лет назад. Для таких ситуаций хирурги используют термин «инцизионная тахикардия» (в переводе с английского incision — разрез).



Сибиряка прооперировали с помощью робота-доктора Stereotaxis Фото: Александр Ощепков / НГС

«Иными словами, когда делали первую операцию, делали разрез стандартный, чтобы доступ к сердцу [обеспечить]. Потом этот доступ зашивают нитками, если по-простому. Когда зашивают нитками — формируется рубец, рубцовая ткань. Со временем этот шов на месте на разреза — он [становится] неоднородный, там есть мышечные волокна, которые целые, а есть те, которые подшиты нитками. Условно говоря, разная толщина стенки. Всё это создаёт предпосылки в будущем для возникновения постоперационных аритмий», — объяснил Александр Романов.

По его словам, предположить развитие аритмии было нельзя — случай Виталия Сотникова можно назвать редким. Но такие пациенты есть (в том числе дети), и многие из них сталкиваются с тем, что им почти никто из врачей не может помочь.



«Очень сложная категория — им везде отказывают, и что им делать — возникает большой-большой вопрос. Если бы не сделали [операцию], аритмия бы увеличивалась, сердце увеличивалось бы в размерах. Появились бы симптомы сердечной недостаточности», — отметил хирург.



Робот позволяет очень точно найти очаг аритмии и избавиться от него — врачи управляют системой через экран Фото: Александр Ощепков / НГС

Операция прошла 21 августа — кардиохирурги использовали роботизированную систему Stereotaxis Niobe (в России есть только в клинике Мешалкина). С помощью робота врачам удалось с высокой точностью вычислить источник аритмии и избавиться от него.

Виталий Сотников рассказал, что во время хирургического вмешательства он был в сознании — под обезболивающими препаратами.

«Когда везут — страшно, а потом уже нет. На следующий день мне разрешили вставать, приступов не было», — заверил пациент.

В понедельник, 26 августа, Виталия Сотникова выписали с хорошим прогнозом. Пациент добавил, что через три месяца он сделает анализы у кардиолога в поликлинике и вышлет результаты врачам клиники Мешалкина. На лечение в Новосибирск ему больше не нужно приезжать.

