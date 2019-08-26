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Происшествия

93-летний пенсионер на «Оке» вылетел с дороги в кювет

По слова очевидцев, машину вёл ветеран Великой Отечественной войны

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Водитель не получил серьезных травм, хотя машина перевернулась

Фото: vk.com / act54

В понедельник, 26 августа, 93-летний новосибирец за рулём «Оки» не справился с управлением и вылетел в кювет в районе Гусиного Брода.

«Двигался из-за Жеребцово в сторону трассы К-19р, на 3-м километре совершил съезд в правый кювет по ходу движения, опрокинулся. Он отпущен, не госпитализирован. По данному факту сотрудниками ГИБДД проводится проверка», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Очевидец ДТП в группе «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» сообщил, что за рулем «Оки» был ветеран Великой Отечественной войны. В ГИБДД эту информацию официально не подтверждают. 

Если вы стали очевидцем этого ДТП под Гусиным Бродом, присылайте фото и видео на редакционный WhatsApp на номер +7 923–157–0000. 

Сегодня в ГИБДД также рассказали о травмах сибирячки, которую в центре Новосибирска сбила машина.

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    КОММЕНТАРИИ (21)

    26 авг 2019 в 20:14

    Силен дед!! Вот что значит пристегиваться!! А то некоторые в 50 умирать собрались, типа до пенсии не доживут😂
    Наш ответ мужу английской королевы!!-тот на Лэнд Ровере переворачивался в 97)))
    Ездить конечно уже не надо бы.. деду здоровья и активного долголетия. 😊😊😊

    Фото пользователя
    26 авг 2019 в 20:10

    Он войну прошел. Закален в боях.
    Ничего с ним не будет, его Господь Бог хранит.
    Не то, что нынешних молодых и безбожных водителей, которые Всевышнего не чтят.
    Здоровья ветерану и долгих лет жизни!

    Гость
    26 авг 2019 в 20:14

    Респект деду и уважуха!