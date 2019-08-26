93-летний пенсионер на «Оке» вылетел с дороги в кювет

В понедельник, 26 августа, 93-летний новосибирец за рулём «Оки» не справился с управлением и вылетел в кювет в районе Гусиного Брода.

«Двигался из-за Жеребцово в сторону трассы К-19р, на 3-м километре совершил съезд в правый кювет по ходу движения, опрокинулся. Он отпущен, не госпитализирован. По данному факту сотрудниками ГИБДД проводится проверка», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Очевидец ДТП в группе «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» сообщил, что за рулем «Оки» был ветеран Великой Отечественной войны. В ГИБДД эту информацию официально не подтверждают.