Новосибирские молодожёны получили от гостей корм для животных вместо букетов

Гости подарили молодожёнам около 20 килограмм корма
Фото: Алёна Самусевич
Молодожёны из Новосибирска собрали на своей свадьбе около 20 килограмм корма для бездомных животных. Алёна и Никита Самусевич попросили гостей не дарить им букеты — вместо цветов они попросили принести корм для бездомных животных.
«Я давно слежу за жизнью разных приютов. Не так часто, не так много, но иногда делаем пожертвования, поэтому тут идея родилась сама. Практически как только мне сделали предложение, мы так и решили сделать. Букеты завянут через неделю максимум, а так мы хотя бы хоть как-то можем помочь», — рассказала корреспонденту НГС Алёна Самусевич.
В итоге собранный корм сибиряки отдали в приют.
«Старшее поколение, кажется, не сильно прониклось этой идеей. В основном все молодые сказали: "Вот здорово, хорошо — принесём"», — добавила Самусевич.
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