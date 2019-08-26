«Нажал нечаянно на кнопку»: водитель автобуса протащил в зажатых дверях коляску с младенцем

По словам пассажирки, жёсткие рёбра коляски спасли младенца
Фото: читательница НГС
Сегодня, 26 августа, утром 2-месячного младенца в коляске зажало дверьми автобуса
«Выходим мы одни на остановке. Я сначала помогаю спуститься одной рукой старшему ребёнку, и второй рукой держу коляску. Это-то и спасло от травм и всего остального вообще. И как только старший ребёнок и я оказываемся на земле, закрывается дверь и автобус начинает ехать. Коляска с малышом двухмесячным остаётся зажатой между дверьми», — рассказала корреспонденту НГС Елена.
По словам женщины, автобус проехал около полутора метров прежде чем остановиться на её крики и возгласы пассажиров. Дети не пострадали, но Елена начала разговаривать с водителем, который отказался представиться и не вызвал ни скорую помощь, ни сотрудников ГИБДД.
«Он сказал: "Никто же не пострадал — значит, ничего страшного" <...> Больше всего испугался старший, младший не плакал», — вспоминает женщина.
Автор: читательница НГС
Она обратилась с жалобой к перевозчику и написала заявление в полицию (талон-уведомление есть в распоряжении редакции).
«Жалоба поступала от этой пассажирки. Меры приняты. Сегодня была беседа по телефону проведена [с водителем]. Вечером ещё инженер по безопасности будет проводить инструктаж с водителем. <...> Сначала они будут разбираться <...> Со слов водителя, он невнимателен был. Повернулся налево — смотреть, какой там транспорт движется, и нажал нечаянно на кнопку. Не убедился в полной высадке пассажира», — рассказал корреспонденту НГС диспетчер перевозчика, который обслуживает маршрут
После проведения служебной проверки будет решено, какое наказание понесёт водитель за свою невнимательность.
В начале августа водитель автобуса с 13-летним стажем Вадим Кобец честно рассказал о своей работе, эмоциях пассажиров и городских дорогах.