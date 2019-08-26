«Нажал нечаянно на кнопку»: водитель автобуса протащил в зажатых дверях коляску с младенцем

Сегодня, 26 августа, утром 2-месячного младенца в коляске зажало дверьми автобуса № 64. Об инциденте рассказала мама малыша Елена (имя героини изменено по её просьбе. — Прим.ред.) — она ехала в зоопарк с двумя сыновьями, 4 лет и 2 месяцев, когда по просьбе старшего ребёнка решила выйти на остановке на улице Писемского.

«Выходим мы одни на остановке. Я сначала помогаю спуститься одной рукой старшему ребёнку, и второй рукой держу коляску. Это-то и спасло от травм и всего остального вообще. И как только старший ребёнок и я оказываемся на земле, закрывается дверь и автобус начинает ехать. Коляска с малышом двухмесячным остаётся зажатой между дверьми», — рассказала корреспонденту НГС Елена.

По словам женщины, автобус проехал около полутора метров прежде чем остановиться на её крики и возгласы пассажиров. Дети не пострадали, но Елена начала разговаривать с водителем, который отказался представиться и не вызвал ни скорую помощь, ни сотрудников ГИБДД. «Он сказал: "Никто же не пострадал — значит, ничего страшного" <...> Больше всего испугался старший, младший не плакал», — вспоминает женщина.

Автор: читательница НГС

Она обратилась с жалобой к перевозчику и написала заявление в полицию (талон-уведомление есть в распоряжении редакции).

«Жалоба поступала от этой пассажирки. Меры приняты. Сегодня была беседа по телефону проведена [с водителем]. Вечером ещё инженер по безопасности будет проводить инструктаж с водителем. <...> Сначала они будут разбираться <...> Со слов водителя, он невнимателен был. Повернулся налево — смотреть, какой там транспорт движется, и нажал нечаянно на кнопку. Не убедился в полной высадке пассажира», — рассказал корреспонденту НГС диспетчер перевозчика, который обслуживает маршрут № 64.