Суд смягчил наказание бывшему главе НИИТО

Таким образом, срок, к которому приговорён Михаил Садовой, уменьшился на полгода. В срок отбытия наказания бывшему главе НИИТО зачтут то время, которое он уже провёл под домашним арестом и стражей. Также, согласно ранее вынесенному приговору, осуждённый должен выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

Сегодня, 26 августа, Новосибирский областной суд смягчил наказание бывшему директору научно-исследовательского института травматологии и ортопедии им. Цивьяна Михаилу Садовому, который получил реальный срок в колонии общего режима за растрату государственных миллионов.

Михаила Садового обвиняли в растрате государственных миллионов. Как ранее рассказывали в прокуратуре Новосибирской области, в декабре 2014 года — январе 2015 года глава НИИТО издал приказ о премировании 10 подчинённых суммами от 640 тысяч до 4,1 миллиона рублей.



«Условием выплаты премий являлась передача ему и его подельнику большей части выплаченных денежных средств. Таким способом Садовому и соучастнику, [который сейчас] находится в розыске, удалось похитить средства федерального бюджета в размере свыше 10 миллионов рублей», — объясняли в прокуратуре.



В суде первой инстанции Михаил Садовой свою вину не признал.

«Он указал, что не помнит, подписывал ли приказы о выплате премий, требований о передаче денег он сотрудникам не высказывал. По его мнению, им допущена небрежность при контролировании фонда оплаты труда, денежные средства от сотрудников он не получал, корыстного умысла не имел», — приводили прежде позицию экс-главы НИИТО в прокуратуре Новосибирской области.

17 июня Центральный районный суд вынес Михаилу Садовому обвинительный приговор — корреспонденты НГС следили за его оглашением в режиме онлайн. Бывший глава НИИТО получил три года колонии общего режима. Также суд приговорил его к штрафу и обязал погасить ущерб, который Садовой вместе со своим предполагаемым сообщником — бывшим заместителем главы института — нанёс Минздраву России. При этом часть ущерба — 1,5 миллиона рублей — на момент вынесения приговора Михаил Садовой уже выплатил.

